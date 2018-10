Los seguidores que siempre están activos viendo la academia se habían dado cuenta de la cercanía entre Julia y Carlos, talentos de "Operación Triunfo", pero realmente ¿qué pasa entre ellos?

Hace ya unos días circuló el rumor de que Julia y Carlos Right serían una pareja, pues se mostraban muy cariñosos y muy cercanos delante de las cámaras de la Academia.

Además ambos fueron protagonistas de una escena muy acaramelada que terminó en un beso de telenovela, o fue así como se vio; aunque no es nada certero, pues ambos se encontraban de espaldas. Aún así estas imágenes se hicieron virales en las redes sociales; sin embargo, fue Julia quien se encargó de desmentir cualquier rumor.

¿Por qué?

Pues parece ser que Julia no puede tener una relación con el querido Carlos Right, quien estuvo en sentencia para la Gala 5, porque tendría un novio que la estaría esperando fuera del programa.

Esta declaración alarmó a todos los fans de "Operación Triunfo", quienes ya veían entre ellos algo más que una simple amistad y más aún, eran la pareja perfecta de la temporada.

El debate de si fue realmente un beso o no, sigue alarmando las redes sociales. Luego de esta situación, Julia escribió un texto en su libreta con el título: "Carta a Javi", como es obvio, es una carta dedicada a su novio.

"Estar aquí es estar en otro mundo. Si tú no estas, yo no estoy", esta es la frase con la que empieza la carta, donde Julia afirma que no se siente del todo cómoda en esta nueva etapa de su vida y que no es 100% ella misma.

Pero recordemos que en una llamada telefónica, la madre de Julia le pregunta si es que extrañaba a Javi y ella le confiesa que ya no estaba segura sobre la casa en donde la pareja tenía pensado mudarse.



Los concursantes llevan más de un mes aislados y trabajando mucho para poder mantenerse en competencia, esta experiencia está haciendo que entre ellos se creen fuertes vínculos, pues todos tienen un mismo objetivo que es ganar la competencia. Veremos que pasa entre ellos en lo que queda de "Operación Triunfo".