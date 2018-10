"OT 2018": Julia explica por qué no salvó a Carlos Right de la sentencia

Carlos Right podría ser el próximo eliminado de "Operación Triunfo"; sin embargo, esto no estaría pasando si Julia, su amiga más cercana, lo hubiera salvado.

Van pasando las semanas y dentro de la academia van creciendo lazos, algunas de amistad y otros de amor; así era lo que parecía entre Julia y Carlos Right, que en muchas oportunidades se les veía muy juntos.

Pero no todo es color de rosa dentro de la escuela, pues como en toda convivencia siempre habrá alguna pelea; esto sucedió con Noelia y Julia. Pero hablemos de los romances.

Dada la cercanía entre Carlos y Julia, muchos de los fans estaban sospechando una posible relación amorosa; sin embargo, todos quedamos sorprendidos cuando Julia votó por Dave para que se salvara y no por Carlos.

Luego de la gala en vivo, dentro de la academia se pudo ver cuando Julia se le acerca a hablarle sobre lo que había sucedido. Agarrados de la mano, la cantante le explicaba su decisión, pero Carlos ya lo tenía muy claro. "Yo te entiendo no podías dejarlo. Es normal, no voy a dejar a la persona con la que he estado ensayando toda la semana. Te entiendo, no pasa nada." dijo el cantante.

Esta fue una de las decisiones más difíciles para Julia, pues estaba entre apoyar a su compañero de la noche o a la persona por la que está sintiendo algo más que una amistad. ¿Y ustedes qué hubieran hecho?