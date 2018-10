"OT 2018": Miriam Rodríguez y Vance Joy serán los invitados de la gala 5

La gala 5 de "Operación Triunfo" será decisiva para Dave y Carlos Right, quienes se enfrentarán para mantenerse en competencia. Pero, además, los invitados de la noche se convertirán en un buen plato de fondo. El australiano Vance Joy y Miriam Rodríguez han confirmado su participación.

La cantante, actriz y ex participante de 'La Academia', Miriam Rodríguez, se une a Pablo López para cantar juntos "No!", una balada de estreno. Este sería su segundo single, luego del éxito de "Hay algo en mí", publicado tras salir de "Operación Triunfo 2017".

Otro de los invitados es el cantante, músico y compositor australiano Vance Joy, quien debutó con el álbum "Nation of Two" como primer lugar de ventas en Australia. Su primer single, "Lay It On Me", acumuló más de 70 millones de reproducciones en Spotify y ha recibido la certificación de Platino en Australia.

Por otro lado, el jurado invitado de la noche será Javier Llano, quien con 25 años de experiencia en el mercado de radio local, regional y nacional y actualmente director de Cadena 100, de RocFM y de MegaStar, vuelve a "OT" para sentarse junto a Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive.

Recordemos que Javier Llano ha sido parte del jurado de "Operación Triunfo" durante las ediciones del 2005, 2006 y 2008.

Para la cuarta eliminación de "Operación Triunfo 2018", Dave interpretará "Créeme" de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez; y Carlos Right interpretará: "Tip Toe" del cantante estadounidense Jason Derulo.



"Tip Toe" - Carlos, segundo pase de micros. (Fuente:OT)