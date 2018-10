OT 2018: África o Dave, uno de ellos será el eliminado en esta gala 3

La gala 3 de "Operación Triunfo" (OT 2018) se estrena este miércoles 10 de octubre. Ahora son 15 concursantes quienes demostrarán a través de su mejor interpretación por qué merecen llevarse el máximo galardón del realiy musical de España.



En la tercera gala, serán África y Dave los nominados a luchar por mantenerse en competencia. Dave tendrá que interpretar "Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos, mientras que África, cantará el éxito "God is a woman" de la estadounidense Ariana Grande.

LO QUE DEJÓ LA GALA 2

En la gala 2, Alfonso fue expulsado. El venezolano dijo adiós a OT 2018 tras interpretar el tema "All of me", del estadounidense John Legend. Lamentablemente para él, su presentación no convenció y se fue con el 22% de los votos.



"Me voy feliz y contento porque llegar hasta aquí ya ha sido un éxito. He aprendido mucho, sobre todo con Mamen a la que adoro", declaró Alfonso antes de partir del programa.



Por otro lado, Natalia llega a la tercera edición como la favorita. Alba Reche y Julia, otras de las concursantes que mayor apoyo tienen hasta el momento, también competirán para demostrar que merecen continuar en el reality.

Hora y canal de la tercera gala de "Operación Triunfo 2018":



Hora: 22:35 p.m. (España) / 03:35 p.m. (Perú)

Canal: RTVE (España) / vía streaming: Twitter y YouTube oficial

A continuación la selección de canciones para la gala 3 de OT 2018.



Canción grupal: "Viva la vida" de Coldplay

Carlos y María: "Contigo" de 'El canto del loco'

Famous y Noelia: "What a fool believes" de 'The Doobie Brothers'

Miki y Joan Garrido: "Friday I'm in love" de 'The Cure'

Sabela y Marilia: "Cómo quieres que te quiera" de Rosario

Marta y Alba Reche: "Just give me a reason" de P!nk ft Nate Ruess

Natalia y Damion: "Lo siento" de Beret

Julia: "Born this way" de Lady Gaga

África: "God is a woman" de Ariana Grande

Dave: "Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos