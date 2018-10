La gala 3 ya pasó y ahora los 14 concursantes en competencia se alistan para afrontar una nueva edición de OT 2018.

Tras una crítica generalizada a la gala pasada, la cual resumía la presentación de estos participantes como una nueva generación "sin emoción", la directora de la Academia, Noemí Galera, les ha reclamado mayor entrega en sus futuras actuaciones.

"No es suficiente lo que estamos haciendo. La sensación que nosotros teníamos es que era todo correcto pero no emocionaba", les ha dicho Galera a sus pupilos durante el chat de OT, pasada la gala 3.

"De 16h a 20h se ensaya, no quiero ver a nadie en el sofá. Si no tenéis profesor asignado, haced trabajo interior y repetid todo lo que os han enseñado." @NoemiGaleraN 👆🏻 #OTDirecto11OCT pic.twitter.com/kXWdbam3HG — OT 2018 (@OT_Oficial) 11 de octubre de 2018

"O hacemos un cambio ya o vais a salir de esta Academia como habéis entrado. Si no os creéis lo que estáis haciendo. Si no me vendéis la canción que estáis cantando os guste o no, no vamos a hacer nada. Pasaréis sin pena ni gloria", han sido las duras pero necesarias palabras de la directora de la academia.

LO QUE TRAE LA GALA 4

La gala 4 abrirá con el tema "I am what I am" interpretado en la década de los ochenta por Gloria Gaynor.

Por otro lado, contará con la presencia de Álvaro Soler, quien interpretará su éxito "La cintura".

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA

Joan Garrido y Damion son los nominados de esta semana. Ambos participantes recibieron duras críticas por parte del jurado de OT 2018, debido a su falta de progreso y conexión con el público durante sus actuaciones.



A continuación, la lista de temas asignados para la gala 4 de OT.

Canción grupal: "I am what I am" (1984) de Gloria Gaynor

Julia y Dave: "Vivir" (2017) de Estopa y Rozalén

Natalia y Alba: "Toxic" (2003) de Britney Spears

Carlos y Sabela: "Estrella polar" (2007)de Pereza

Marta y Marilia: "Lo echamos a suertes" (1996) de Ella Baila Sola

Miki y María: "Quédate en Madrid" (1988) de Mecano

Noelia: "La tormenta" (2017) de Pastora Soler

Famous: "Take me to church" (2013) Hozier

Damion: "Give me love" (2011) de Ed Sheeran

Joan Garrido: "Bed I made" (2015) de Allen Stone

Álvaro Soler cantará con los concursantes