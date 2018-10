"OT 2018": conoce al eliminado de la cuarta gala de "Operación Triunfo" de España

La cuarta gala de "Operación Triunfo" (OT 2018) llegó el miércoles 17 de octubre a través de las pantallas de RTVE. Tras la difícil decisión del público, hoy son 13 los concursantes que continúan en contienda para llevarse el máximo galardón del reality musical de España.

La gala arrancó con la interpretación grupal de "I am what I am", en la que participaron los 14 participantes de "OT 2018"; seguida de las presentaciones de los posibles eliminados de la noche: Damion y Joan Garrido. Finalmente, Joan abandonó la competencia.



En la tercera gala, África y Dave fueron los nominados a luchar por mantenerse en competencia. Dave interpretó "Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos, mientras que África, cantó el éxito "God is a woman" de la estadounidense Ariana Grande.

Finalmente, Dave fue el que recibió el rotundo respaldo del público y continuará cantando en el reality musical español.

El andaluz obtuvo el 80% de los votos del público frente a los 20 de África.

"Mi mejor momento ha sido cantar con María, es la persona a la que más voy a echar de menos", declaró África sobre la otra integrante del reality y con quien interpretó el tema "Friends" en la Gala 2.

Sobre la partida de África, Joe Pérez-Orive, miembro del jurado de OT, ha dicho que lamenta la decisión luego de la buena performance de la madrileña en esta gala 3.

"Me da rabia que Ojalá pudiéramos rebobinar a la semana pasada y nos encontráramos a esta África", dijo. Por su parte, Noemí Galera, directora de la academia también lamentó su marcha.

REVIVE LOS MEJORES MOMENTOS DE LA GALA 3:

El programa arrancó con un número grupal del tema "Viva la vida" de Coldplay.

Poco después, África, una de las sentenciadas de la noche, cantó en directo "God is a Woman" de Ariana Grande.

Dave apostó sus cartas al tema "Rock and Roll Bumerang" de Miguel Ríos:

Marta y Alba Reche fueron el primer dueto de la noche con una versión de "Just Give Me a Reason" de P!nk:

Carlos Right y María cantaron "Contigo".

Noelia y Famous cantando "What a Fool Believes":

Damion y Natalia cantaron "Lo siento":

Joan Garrido y Miki cantan "Friday I'm in Love" de The Cure:

Sabela y Marilia cantaron "Cómo quieres que te quiera" de la española Rosario Flores.

Julia cantó "Born this Way" de Lady Gaga:

LO QUE DEJÓ LA GALA 2

En la gala 2 del programa, Alfonso fue expulsado. El venezolano dijo adiós a OT 2018 tras interpretar el tema "All of me", del estadounidense John Legend. Lamentablemente para él, su presentación no convenció y se fue con el 22% de los votos.



DATO

"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 03:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial