OT 2018: todo sobre la próxima gala 3 de "Operación Triunfo" España

La gala 2 de "Operación Triunfo" (OT 2018) ya pasó y ahora queda pensar en la siguiente edición, una en la que ya no son 16 sino 15 concursantes los que demostrarán a través de su mejor performance, por qué deben alzarse como el ganador del reality musical de RTVE.

Con Alfonso fuera de esta gala 3, al ser expulsado en la anterior edición, la noche del 10 de octubre llegará con Natalia como favorita. Junta a ella, Alba Reche y Julia se van perfilando como lo más destacable de esta décima temporada, por lo menos para el público.

"Me voy feliz y contento porque llegar hasta aquí ya ha sido un éxito. He aprendido mucho, sobre todo con Mamen a la que adoro", declaró Alfonso antes de partir del programa.

El venezolano dijo adiós a OT tras interpretar el tema "All of me", de John Legend en castellano. Lamentablemente para él, su presentación no convenció y se fue con el 22% de los votos.

Este miércoles 10 de octubre serán África y Dave, los nominados de esta semana, los que luchen por mantenerse en competencia.

Dave, tendrá a su cargo "Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos, mientras que África, hará lo propio con "God is a woman" de Ariana Grande.

A continuación la selección de canciones para la gala 3 de OT 2018.

Canción grupal: "Viva la vida" de Coldplay

Carlos y María: "Contigo" de 'El canto del loco'

Famous y Noelia: "What a fool believes" de 'The Doobie Brothers'

Miki y Joan Garrido: "Friday I'm in love" de 'The Cure'

Sabela y Marilia: "Cómo quieres que te quiera" de Rosario

Marta y Alba Reche: "Just give me a reason" de P!nk ft Nate Ruess

Natalia y Damion: "Lo siento" de Beret

Julia: "Born this way" de Lady Gaga

África: "God is a woman" de Ariana Grande

Dave: "Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos