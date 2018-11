"OT 2018": todo sobre la próxima gala 7 de "Operación Triunfo" España

La sexta gala de OT 2018 quedó atrás y los once concursantes que quedan en competencia ya se preparan para la gala 7 que emitirá RTVE el próximo 7 de noviembre, vía televisión para España y a través de redes sociales para el resto del mundo.

TODO LO QUE DEJÓ LA GALA 6:

En la sexta Gala de "Operación Tirunfo 2018" se dijo adiós a Damion y se convirtió en el quinto concursante eliminado del programa; mientras que la favorita se la semana fue Alba Reche que con su interpretación de "La Llorona" se conviritó en una de las favoritas a ganar la competencia.

Por otro lado, las nominadas a ser eliminadas en la próxima Gala 7 son: Marilia y Noelia.



LO QUE DEJÓ LA QUINTA GALA DE "OT"

La cuarta gala de OT 2018 quedó atrás y los trece concursantes que quedan en competencia ya se preparan para la gala 5 que emitirá RTVE el próximo 24 de octubre, vía televisión para España y a través de redes sociales para el resto del mundo.

Fueron 5 las canciones en solitario frente a 4 duetos. La Gala abrió con el tema grupal: "Me encanta (I love it)" de Nancys Rubias, y dentro de las mejores actuaciones se encuentran las de Sabela y Damion.

El cuarto eliminado de la competencia fue: Carlos o Dave.

Lista de canciones de la gala 5 de OT 2018

Canción grupal:

"Me encanta (I love it)" (2011) de Nancys Rubias

Carlos:

"Tip Toe" (2017) de Jason Derulo

Dave:

"Créeme" (1997) de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez

Natalia y Julia:

"Pienso en tu mirá" (2018) de Rosalía

Alba y Famous:

"Fast car" (1988) de Tracy Chapman (vs Jonas Blue ft Dakota)

Damion y Sabela:

"Volar" (2015) de Macaco

María y Noelia:

"Ex's & Oh's" (2015) de Elle King

Marilia:

"Rather be" (2014) de Clean Bandit y Jess Glyne

Miki:

"El patio" (2017) de Pablo López

Marta:

"Y nos dieron las diez" (1992) de Joaquín Sabina

LO QUE DEJÓ LA CUARTA GALA de OT

En la cuarta gala, Joan Garrido, se convirtió en el tercer expulsado de OT 2018, al no poder superar a Damion que consiguió el 65% de los votos del público.

Damion interpretó "Give Me Love" de Ed Sheeran, mientras que Joan, cantó el éxito "Bed I Made" de Allen Stone.

"Tengo que confiar más en mí porque puedo hacer más de lo que hago y así me dedicaré a lo que me gusta, que es vivir de la música", dijo o Joan antes de despedirse de la Academia y de sus compañeros.

Por otro lado, Natalia y Alba Reche protagonizaron una de las presentaciones más atrevidas y sensuales de Operación Triunfo con el tema "Toxic".

Por su parte, María, a pesar de toda la polémica generada por el cambio en la letra del tema "Quédate en Madrid" de Mecano, fue elegida como la favorita en la Gala 4.

Finalmente, Carlos y Dave fueron los nuevos nominados de la noche.

Lista de canciones de la gala 4 de OT 2018

Canción grupal:

"I am what I am" (1984) de Gloria Gaynor

Julia y Dave:

"Vivir" (2017) de Estopa y Rozalén

Natalia y Alba:

"Toxic" (2003) de Britney Spears

Carlos y Sabela:

"Estrella polar" (2007)de Pereza

Marta y Marilia:

"Lo echamos a suertes" (1996) de Ella Baila Sola

Miki y María:

"Quédate en Madrid" (1988) de Mecano

Noelia:

"La tormenta" (2017) de Pastora Soler

Famous:

"Take me to church" (2013) Hozier

Damion:

"Give me love" (2011) de Ed Sheeran

Joan Garrido:

"Bed I made" (2015) de Allen Stone

LO QUE DEJÓ LA GALA 3 de OT

La tercera gala arrancó con un número grupal del tema "Viva la vida" de Coldplay y fue esta vez la madrileña África quien abandonó la competencia.

"Mi mejor momento ha sido cantar con María, es la persona a la que más voy a echar de menos", declaró África sobre la otra integrante del reality y con quien interpretó el tema "Friends" en la Gala 2.

Sobre la partida de África, Joe Pérez-Orive, miembro del jurado de OT, ha dicho que lamenta la decisión luego de la buena performance de la madrileña en esta gala 3.

"Me da rabia que Ojalá pudiéramos rebobinar a la semana pasada y nos encontráramos a esta África", dijo. Por su parte, Noemí Galera, directora de la academia también lamentó su marcha.

En el otro lado de la moneda quedó Julia, quien en la gala 3 se coronó como la favorita del público de OT 2018, luego de una gran interpretación del tema "Born this way" de Lady Gaga. Además de ella, el podio de favoritos lo completaron Alba Reche y Natalia.

Cabe destacar que en esta gala 3, Miki y Joan Garrido interpretaron el tema "Friday, I'm in love" de The Cure, calificado por el jurado de OT como la presentación "más catastrófica" hasta ahora vista en el programa.

Quedaron nominados en esta gala 3: Joan Garrido y Damion.

Lista de canciones de la gala 3 de OT 2018

Canción grupal:

"Viva la vida" de Coldplay

Carlos y María:

"Contigo" de 'El canto del loco'

Famous y Noelia:

"What a fool believes" de 'The Doobie Brothers'

Miki y Joan Garrido:

"Friday I'm in love" de 'The Cure'

Sabela y Marilia:

"Cómo quieres que te quiera" de Rosario

Marta y Alba Reche:

"Just give me a reason" de P!nk ft Nate Ruess

Natalia y Damion:

"Lo siento" de Beret

Julia: "Born this way" de Lady Gaga

África:

"God is a woman" de Ariana Grande

Dave:

"Rocanrol bumerang" de Miguel Ríos

LO QUE DEJÓ LA GALA 2 de OT

En la gala 2 del programa, Alfonso fue expulsado. El venezolano dijo adiós a OT 2018 tras interpretar el tema "All of me", del estadounidense John Legend. Lamentablemente para él, su presentación no convenció y se fue con el 22% de los votos.



Lista de canciones de la gala 2 de OT 2018

Canción grupal:

"Bonito es" de Los Sencillos (1992)

África y María:

"Friends" de Marshmello

Famous y Damion:

"Déjala que baile" de Alejandro Sanz y Melendi

Dave y Noelia:

"Volando voy" de Camarón

Julia y Carlos:

"Mi historia entre tus dedos" de Gianluca Grignani (1995)

Marilia y Joan:

"Another day of sun" de la BSO de La La Land (2016)

Miki y Alba:

"Alma mía" de Natalia Lafourcade

Natalia y Marta:

"Tainted love", en la versión de Imelda May

Alfonso:

"All of me" de John Legend

Sabela:

"Benditas Feridas" de Rosa Cedrón

DATO

"OT 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 03:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial