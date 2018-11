"OT 2018": estas serán las canciones para la Gala 8 de "Operación Triunfo"

La Gala 8 de "Operación Triunfo 2018" busca superar el éxito que obtuvo la presentación anterior con varios temas escogidos que interpretarán cada uno de los 10 participantes que siguen en competencia.

La Gala pasada estuvo lleva de nuevos ritmos que pusieron al límite a los participantes. Entre las nominadas estuvieron Noelia y Marilia que demostraron el gran talento que tienen; solo era cuestión de suerte, y Noelia tuvo que abandonar la competencia.

Para esta nueva Gala, Marilia vuelve a estar sentenciada junto a Carlos Right, quienes escogieron los temas: "Hasta la raíz" de Natalia Laforcade y "Everything" de Michael Bublé, respectivamente.

En esta oportunidad solo se contará con 2 dúos y 6 solos; pues cada vez queda menos para conocer al ganador de "Operación Triunfo 2018" .



Estos son el resto de temas que sonarán en la gala 8 de OT:



Grupal: "Enamorado de la moda juvenil" (1980), de Radio Futura

Carlos Right: "Everything" (2007), de Michael Bublé

Marilia: "Hasta la raíz" (2015), de Natalia Lafourcade

Famous y Marta: "September" (1978), de Earth, Wind & Fire

Natalia: "Aunque no sea conmigo" (2001), de Celso Piña

Julia: "90 minutos" (2011), de India Martínez

Miki: "We can dance" (2014), de The Vamps

Alba Reche: "Je veux" (2010), de Zaz

María y Sabela: "I wanna hold your hand" (1964), de The Beatles