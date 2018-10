"OT 2018": estas serán las canciones de la Gala 6 de "Operación Triunfo"

La Gala 6 de "Operación Triunfo 2018" busca superar el éxito que obtuvo la presentación anterior con varios temas escogidos que interpretarán cada uno de los 12 participantes que siguen en competencia.

La Gala pasada estuvo lleva de nuevos ritmos que pusieron al límite a los participantes. Algunos de ellos no la pasaron muy bien, pero deberán nivelarse para una noche que promete más magia y emociones.

Los temas elegidos tienen de todo, baile y baladas románticas. Ahora encontraremos al famoso tema de la película "Nace una estrella", "Shallow" a cargo de Miki y Natalia, una valla grande por derribar.

Por el lado movido tenemos: "1,2,3" por Famous y María. Además recordemos que Damion y Marta se juegan su permanencia en el programa de talentos, así que tendrán que ofrecer todo de sí al público.

Estos son el resto de temas que sonarán en la Gala 6 de OT:

Grupal: "Vivir así es morir de amor" (1978), de Camilo Sesto (versión La Casa Azul)

Damion: "God's plan" (2018), de Drake (versión William Singe)

Marta: "Leave me alone" (1987), de Michael Jackson

Miki y Natalia: "Shallow" (2018), de Bradley Cooper y Lady Gaga

Famous y María: "1,2,3" (2018), de Sofía Reyes y Jason Derulo

Alba: "La llorona", de Chavela Vargas

Sabela: "Set fire to the rain" (2011), de Adele

Carlos y Marilia: "Lucky" , de Jason Mraz y Ximena Sariñana

Noelia y Julia: "Tú y yo volvemos al amor" (1997), de Mónica Naranjo