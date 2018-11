"OT 2018": estas son las canciones para la gala 10 de "Operación Triunfo"

La Gala 10 de "Operación Triunfo 2018" busca superar el éxito que obtuvo la presentación anterior, esto con los temas escogidos que interpretarán cada uno de los 8 participantes que siguen en competencia.

La Gala pasada estuvo lleva de nuevos ritmos que pusieron al límite a los participantes. Entre las nominadas estuvieron Marilia y Marta que demostraron su gran talento en escena. Para ellas solo fue cuestión de suerte y Marilia tuvo que abandonar la competencia.

Para esta nueva Gala, Marta se encuentra sentenciada por segunda vez consecutiva, junto a María, quienes escogieron los temas: "Like a prayer", de Madonna y "Beacuse the night", de Patti Smith, respectivamente.

Como la Gala anterior, esta edición no contará con dúos y los 8 participantes presentarán solos; pues cada vez queda menos para conocer al ganador de "Operación Triunfo 2018". Por otro lado, todos los talentos eliminados regresarán para cantar "Somos" el himno de OT 2018.

La entrega de temas para la Gala 10. (Fuente:OT)

Este es el reparto de temas de la Gala 10:



Canción grupal: "Somos", de Operación Triunfo 2018

María: "Beacuse the night" (2011), de Patti Smith

Marta: "Like a prayer" (1989), de Madonna

Natalia: "The scientist" (2002), de Coldplay

Julia: "A que no me dejas" (2015), de Alejandro Sanz

Alba: "Lost on you" (2015), de LP

Miki: "Promesas que no valen nada" (1995), de Los Piratas

Famous: "Uptown funk" (2014), de Bruno Mars

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.