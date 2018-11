"OT 2018": estos son los temas escogidos para la Gala 9 de "Operación Triunfo"

La Gala 9 de "Operación Triunfo 2018" busca superar el éxito que obtuvo la presentación anterior con los temas escogidos que interpretarán cada uno de los 9 participantes que siguen en competencia.

La Gala pasada estuvo lleva de nuevos ritmos que pusieron al límite a los participantes. Entre las nominadas estuvieron Carlos y Marilia que demostraron su gran talento en escena; solo era cuestión de suerte, y Carlos tuvo que abandonar la competencia.

Para esta nueva Gala, Marilia se encuentra sentenciada por tercera vez consecutiva, ahora junto a Marta, quienes escogieron los temas: "Only girl in the world" de Rihanna y "I want to know what love is" de Foreigner, respectivamente.

En esta oportunidad no se contará con dúos, los 9 participantes presentarán solos; pues cada vez queda menos para conocer al ganador de "Operación Triunfo 2018" .

El reparto de temas para la Gala 9 de "Operación Triunfo". (Fuente:OT)

Este es el reparto de temas de la Gala 9:



Canción grupal: "Spice up your life" (1997) de 'Spice Girls'

Marilia: "Only girl (in the World)" (2010) de Rihanna

Marta: "I want to know what love is" (1984) de Foreigner

Famous: "El Reloj" (1956) de Lucho Gatica

María (y Laura Andrés al piano): "Amorfoda" (2018) de Bad Bunny

Natalia: "Lush life" de Zara Larsson

Julia: "Me muero" (2006) de 'La Quinta Estación'

Sabela: "Next to me" (2012) de Emili Sandé

Alba: "Allí donde solíamos gritar" (2009) de Love of Lesbian

Miki: "Una Lluna a l’Aigua" (2017) de Txarango

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.