"OT 2018" superó los 2 millones de espectadores y fue líder con su gala 3

"Operación Triunfo" regresó a las pantallas de la TV española y el último miércoles, en su tercera gala, registró su punto más alto de audiencia en lo que va de la temporada.

El miércoles, África y Danver compitieron por su permanencia en el reality. Aquel episodio alcanzó un aproximado de 2,028.000 espectadores y una aceptación del 17% de la audiencia; es decir, 153,000 espectadores y 1.2 puntos más que la semana pasada.

"OT 2018", programa conducido por Roberto Leal, lideró su franja de emisión y convirtió a la casa televisora La 1 en la cadena más vista del late night en España con un 16,3% de audiencia y con una media del 11,3% en el día.

Es decir que casi 4,6 millones de personas vieron en algún momento la gala 3, en la que África fue la segunda expulsada tras no convencer con su interpretación de la complicada "God is a Woman", de Ariana Grande.

En esta nueva gala, los participantes Damion y Joan Garrido fueron los sentenciados y entre ellos está el próximo que abandonará el programa. Miki fue salvado por los profesores y Dave por sus compañeros. Julia fue elegida como la favorita de la noche.

"Operación Triunfo" también se afianzó en las plataformas digitales convirtiéndose en trending topic durante toda la noche. Durante la emisión de la gala se registraron 509,136 tuits sobre el programa de más de 10,000 autores únicos. El mejor minuto en Twitter registró 4.650 tuits.



A continuación la selección de canciones para la gala 4 de OT 2018.



Canción grupal: "I am what I am" (1984) de Gloria Gaynor

Julia y Dave: "Vivir" (2017) de Estopa y Rozalén

Natalia y Alba: "Toxic" (2003) de Britney Spears

Carlos y Sabela: "Estrella polar" (2007)de Pereza

Marta y Marilia: "Lo echamos a suertes" (1996) de Ella Baila Sola

Miki y María: "Quédate en Madrid" (1988) de Mecano

Noelia: "La tormenta" (2017) de Pastora Soler

Famous: "Take me to church" (2013) Hozier

Damion: "Give me love" (2011) de Ed Sheeran

Joan Garrido: "Bed I made" (2015) de Allen Stone