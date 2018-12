OT: Pablo Alborán visitó a los participantes previo a la final | VIDEO

Esta mañana, previo a la gran final de Operación Triunfo 2018, el cantante español Pablo Alborán visitó la academia y compartió con los participantes durante casi una hora.



El intérprete de "Solamente tú" paseó con los concursantes por toda la academia. Además, bromeó sobre lo desordenado que se veía todo y de las cámaras con las que son vigilados los jóvenes.

El cantante dio recomendaciones a los jóvenes de Operación Triunfo. "No podemos controlarlo todo. Yo soy super controlador pero no podemos controlarlo. Por un lado es bueno. También deben enfocarse en encontrar gente buena", dijo el cantante.

"Yo los he visto cantar, los he visto actuar. Sé que tienen pasión. No solo un karaoke. Los he visto llorar, temblar. Los veo y pienso que lo pueden todo", añadió Pablo Alborán.

Después de los consejos, tocó algunas canciones en el piano de la academia. Natalia, Famous, Alba, Sabela y Julia aplaudieron las interpretaciones del cantante.

Esta tarde se llevará acabo la décimo tercera gala en el programa de talentos español "OT 2018" que será también la última. Los cinco finalistas interpretarán temas nuevos, así como los que entonaron en la gala cero.