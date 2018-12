Amaia Romero, ganadora de OT 2017, deslumbró en su presentación en la gala de Navidad de Operación Triunfo 2018. La joven de diecinueve años cantó un tema de la banda española Carolina Durante.



La gala especial de Navidad 2018 de OT reafirma una vez por qué Amaia fue la ganadora de la edición anterior. La intérprete conquistó a todos con el tema "Perdona (Ahora sí que sí)" de la banda Carolina Durante.



A la cantante pamplonica no le hizo falta nada más que un piano para hacer una de las mejores actuaciones de la noche. Cuando terminó de cantar se oyó una ovación que duró más de lo habitual en OT. Además, el públicose puso a corear el nombre de la cantante.

Después de su presentación, se abrió y contó cómo se siente tras haber culminado su etapa en OT. "Al día de hoy mi vida es igual porque no he cambiado mucho y sigo siendo la misma persona. Desde que salí he tenido temporadas que acabé saturada y otras más relajadas", añadió.

"Ahora ya me he asentado y mi vida me gusta. Es como si hubiesen pasado quince años y a la vez como si fuese solo un mes. Sigue habiendo situaciones en las que me noto rarísima y no sé cómo actuar", agregó la cantante.

La semana pasada, la joven de 19 años visitó a los triunfitos 2018 en la Academia. Amaia les dio consejos para poder sobrevivir cuando salgan de la casa.

"Tranquilos cuando salgan. Todo da igual afuera. Y también da igual si cometen algún error en la presentación final.", comentó. "Te pasa algo y parece un drama y que tu vida se va a acabar. Pero te das cuenta que no es así, que no es para tanto pero como te pasa a ti te piensas que es muy grave", agregó.