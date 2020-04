Días atrás, Paolo Guerrero fue criticado por más de uno luego que señalara que no tendría una relación con Alondra García Miró si es que ella tuviese que grabar escenas de besos con otros actores.

En una entrevista con el diario Trome, Pablo Heredia, compañero de Alondra García Miró en la telenovela “Te volveré a encontrar”, cuestionó las declaraciones del futbolista.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando”, enfatizó la expareja de Alessandra Fuller.

Asimismo, Heredia, quien da vida a ‘Paolo’ en “Te volveré a encontrar”, sostuvo que “los actores profesionales lo toman como un trabajo, aprendes a separar lo que es real y no”.

Como se recuerda, en medio de una transmisión en vivo que realizó Guerrero con Jefferson Farfán, el ‘Depredador’ reveló que no aceptaría que Alondra García, en su faceta como actriz, realice escenas de besos.

“No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, expresó Guerrero. Farfán, al escuchar la respuesta de su amigo, le dijo “pero tienes que respetar su trabajo”.

“Y eso está bien, pero yo no podría soportarlo”, agregó. Alondra, quien se encontraba presente en aquel momento, también fue cuestionada por Farfán; sin embargo, no dio una respuesta diferente a la del deportista.

