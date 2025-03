Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, hizo varias revelaciones en el regreso del programa “El Valor de la Verdad” sobre la relación que mantuvieron durante varios años, producto del cual tuvieron tres hijos, así como la presunta infidelidad del futbolista con la cantante Pamela Franco.

López narró que el jugador del Cienciano la engañó en múltiples ocasiones con la intérprete. Una de ellas se dio cuando dio a luz en Trujillo a uno de sus hijos, mientras este permanecía con Franco en su casa en Brasil, cuando jugaba en el Santos de Sao Paulo.

La empresaria también detalló que Cueva llevó a sus concentraciones en España con el Santos mientras realizaba la pretemporada en España, tal como lo había hecho con ella. Este hecho, según narró, también se dio en Rusia.

Relación tormentosa

Indicó que el futbolista la siguió hasta Suiza para pedirle perdón por sus constantes infidelidades y le llevó dos joyas. A cambio, ella le pidió detalles de todas sus relaciones extramaritales.

“Viajó a Suiza a seguirla para pedirle perdón con dos joyas, una esmeralda y un rubí. Mi excusa era: yo te perdono si me cuentas toda la verdad. Todo es todo, detalles, lugares, fechas, de todas las personas (con) que se te involucró. La otra condición era que llevemos terapia”, narró.

Otro detalle que Pamela López detalló es que el futbolista asistió a una iglesia cristiana para obtener su perdón y que el cantante Christian Domínguez fue el “paño de lágrimas” de Pamela Franco cada vez que esta peleaba con el deportista.

Se sometió a un aborto

Pamela López indicó que en el 2014 se sometió a un aborto luego de quedar embarazada. Entre lágrimas contó que tomó esa decisión por presión de la familia de Cueva debido a que recién iniciaba su carrera.

“Fue en el 2014, de hecho pasó. A él lo contratan en España en el Rayo Vallecano. Su familia nunca me aceptó porque yo era mayor que él, tenía una hija y había tenido una pareja que era futbolista, entre otras cosas. (Decían que) yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo”, relató.

“Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo, que él tenía derecho a crecer profesionalmente y no era el momento de tener un hijo. Fue un familiar de él quien me realizó ese aborto”, añadió.

Pamela Franco estuvo embarazada

Pamela López aseguró que la conductora de televisión Jeanet Barboza le contó que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva, algo que el futbolista negó rotundamente. No obstante, cree que no le dijo la verdad porque lo considera un “mitómano”.

LEE MÁS: Beto Ortiz y el consejo a Pamela Franco luego de El valor de la verdad con Pamela López

“Entre las cosas que me contó, me dijo que había perdido un hijo con la señora Franco. Obviamente que él me lo negó, me juró por la vida de mis hijos que eso no era verdad. No he tenido manera de comprobarlo”, aseveró.

Consultada sobre si Cueva fue el amor de tu vida, Claudia, amiga de Pamela López, apretó el botón rojo afirmando que “a los muertos no se les resucita”. No obstante, al reiterar la pregunta, la empresaria lo negó. “Ya no tengo sentimientos hacia él, me siento liberada”, acotó.

Cabe indicar que Pamela López rechazó la opción de responder cinco preguntas más y se retiró del programa con S/25.000 de premio.

Vuelve EVDLV

Tras casi una década de ausencia de uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, “El valor de la verdad”, regresa en esta oportunidad a través de la señal de Panamericana Televisión.

Con la conducción de Beto Ortiz, miles de seguidores estuvieron a la expectativa por conocer las candentes declaraciones de su primera invitada, Pamela López, quien reveló íntimos detalles de su tormentosa relación con Christian Cueva y las supuestas infidelidades con diversas mujeres del medio local, entre ellas, Melissa Klug.