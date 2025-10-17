En un contexto de constantes cambios en industria televisiva peruana, se confirmó la venta de Panamericana Televisión y y el traspaso de la mayoría accionaria de la familia Schütz al Grupo Paltarumi, liderado por Jimmy Pflicker y Enrique Franco, en sociedad con la productora de televisión Susana Umbert.

Luego de más de seis décadas se cambiaron los nombres de los propietarios de la ‘Esquina de la televisión’, marcando así una nueva ruta para el Canal 5, canal por el que han paseado su talento figuras como Gisela Valcárcel, Augusto Ferrando y Jaime Bayly.

Según informó el diario Gestión, la adquisición de Panamericana Televisión se cerró el pasado viernes 10 de octubre, luego de varios meses de negociación.

Además, el mismo medio señaló que Jimmy Pflücker asumirá el liderazgo financiero del canal, mientras que Susana Umbert estará a cargo de la estrategia de contenidos.

Susana Umbert estará a cargo de la estrategia de contenidos de Panamericana TV. (Foto: IG)

Susana Umbert cuenta con una vasta experiencia en medios televisivos, siendo responsable de áreas importantes en América Televisión y Latina Televisión. Este año, la productora concretó una alianza estratégica con Panamericana Televisión para desarrollar algunos programas, entre ellos, el regreso de “El valor de la verdad” con Beto Ortiz.

A través de su señal, Panamericana TV confirmó la venta el pasado jueves 16 de octubre. La encargada de dar a conocer la noticia fue la presentadora de noticias Marisol García, quien lo anunció en 24 Horas Central.

“Hoy es un día importante para Panamericana Televisión. En nuestro 66 aniversario de transmisión ininterrumpida, la famosa ‘Esquina de la televisión’ tiene a partir de hoy nuevos propietarios. La reconocida productora de televisión Susana Humbert Bentín, junto al Grupo Paltarumi, de Jimmy Flucker y Enrique Franco, han adquirido la totalidad de acciones del canal”, reveló la periodista.

Panamericana TV confirmó la venta del canal a nuevos empresarios luego de más de seis décadas. (Foto: Captura de video)

“De parte de los trabajadores de esta casa, pues le damos la más cordial bienvenida y le auguramos grandes éxitos. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a quienes hasta ayer fueron los dueños de Panamericana, representados por Ernesto Schutz Freund, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Y desde aquí, felicidades a la gran familia de Panamericana Televisión”, añadió García en su mensaje.

Ahora, los nuevos propietarios de Panamericana Televisión enfrentarán grandes retos. Según detalló el diario gestión, la venta no habría alcanzado montos elevados por el deterioro financiero de la empresa.

Como uno de los retos principales, los nuevos dueños del canal tendrán que manejar pasivos arrastrados desde hace más de una década, que incluye deudas superiores a S/117 millones con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y otros acreedores. Cabe resaltar que parte de la deuda quedó sin efecto por fallos del Tribunal Constitucional.

Gisela Valcárcel, Jaime Bayly, Augusto Ferrando y más estrellas han paseado su talento por Panamericana TV. (Foto: Captura de video)

Origen de Panamericana TV

Panamericana Televisión, conocido popularmente como Canal 5 o la ‘Esquina de la televisión’, nació el 16 de octubre de 1959 de la mano del empresario Genaro Delgado Parker y su familia, pioneros de la radiodifusión en el Perú. Desde sus inicios, el canal apostó por la innovación tecnológica y por una programación variada que incluía noticieros, programas de entretenimiento, novelas y producciones nacionales, consolidándose rápidamente como uno de los medios más influyentes del país.

A lo largo de las décadas, Panamericana fue testigo y protagonista de los grandes momentos del Perú, marcando época con producciones emblemáticas como “El Panamericano”, “Trampolín a la Fama”, “Buenos Días, Perú” y “24 Horas”.

Pese a atravesar crisis institucionales y cambios de administración, el canal logró mantenerse vigente, adaptándose a los nuevos tiempos y reafirmando su lugar en la historia de la televisión peruana como un símbolo de identidad y comunicación nacional.