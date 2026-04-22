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Resumen

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Lucía y Raisa Rodríguez hablan juntas. A veces rematan la frase al mismo tiempo; a veces una empieza y la otra la termina. No es una estrategia de personajes. Así ha sido siempre. También por eso, cuando aparecieron Lidia y Delia —esas gemelas ligeramente siniestras de “Valentina valiente”—, la conexión fue inmediata. Por primera vez, la televisión les pedía ser exactamente aquello que la vida llevaba años entrenando en ellas, salvo por un detalle. La maldad.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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