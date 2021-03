Se acabó la espera. ViacomCBS presentó este 4 de marzo el nuevo servicio de streaming Paramount+ en Latinoamérica con más de 5000 horas de contenido, incluidos 8000 episodios y más de 500 películas taquilleras.

En Latinoamérica, Paramount+ será la plataforma de Showtime donde se presentarán series originales, contenido de CBS Televisión Studios y películas seleccionadas de Paramount Pictures. Este nuevo servicio también contará con un amplio catálogo de producciones de las marcas ViacomCBS, como MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Telefe.

“ViacomCBS se encuentra en una posición única para ofrecer un servicio premium tanto a nuestros consumidores como a nuestros socios, de la mano del lanzamiento de Paramount+, ya que aprovechamos nuestro amplio alcance y las sólidas relaciones con las que contamos en el mercado latinoamericano”, dijo JC Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios & Networks Americas, en declaraciones recogidas por plataformas.news.

“A través de ViacomCBS International Studios, podemos ofrecer contenido premium en español local para crear una verdadera experiencia tanto a nivel global como local, para todas las audiencias”, añadió.

Series originales como “No Activity”, “Stranger Angel” o “SpongeBob’s Under Years” formarán parte del catálogo de Paramount+. A estas se suman películas exitosas como “The Outpost”, “The Fanatic”, la franquicia de “Misión Imposible”, la trilogía de “El Padrino”, “Forrest Gump”, “Vanilla Sky”, entre otras.

El contenido local de MTV y Comedy Central que incluye “Acapulco Shore: Sus Historias”, “Families of the Mafia”; la tercera temporada de “Se Renta Cuartos” y “La Culpa es de Malinche” en países de habla hispana; y en Brasil, DEFEX Brazil, A Treta Não Tira Férias, Jersey Shore y novena temporada de “A Culpa e do Cabral”.

Por si fuera poco, el recibimiento de Paramount+ en Latinoamérica también estará marcado porque MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network y Telefe tendrán una programación especial y roadblocks de programa originales de la plataforma.

Los consumidores pueden acceder a una prueba gratuita de siete días y luego suscribirse al servicio por un abono mensual de: México a MXN 79,00; en Argentina a ARS 299; en Brasil a BRL 19,90; en Chile por CLP 3199; en Colombia a COP 13.900; en Perú PEN 14,90; en Bolivia en BS 34.400; en Costa Rica, en Ecuador, El Salvador y Panamá a USD 4,99; en Paraguay PYG 28.900 y en Uruguay a UYU 159.000.

Paramount+ está disponible en línea en ParamountPlus.com y en dispositivos de TV móviles y conectados a través de su aplicación para iOS y Android. El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios, incluidos Apple, los canales de Amazon Prime Video en México y Brasil, Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Claro Brasil, Vivo, Oi, Incomm y Dish.

