"Los 4 finalistas": participante lloró tras percance con su vestuario en vivo

Los hermanos Neyra se presentaron en la revancha buscando un cupo en la semifinal de "Los 4 finalistas: Baile"; sin embargo, un incidente protagonizado por Claire, distrajo a la pareja y les impidió realizar su coreografía al 100%.

La joven bailaba con su hermano George la bachata "Todo por tu amor". Su performance era de mucho riesgo y, en una de las exigentes piruetas, ella tuvo un percance con su vestuario: se le soltó la parte superior de su vestuario y dejó parte de su pecho al descubierto, aunque recibió la pronta ayuda de su pareja de baile.

Ambos continuaron con su presentación pese a la incomodidad, lo cual fue aplaudido por el jurado de "Los 4 finalistas: Baile", quienes destacaron el profesionalismo y desearon porder darles una nueva oportunidad en el futuro.

Marco Zunino, en particular, resaltó la caballerosidad de George en el crítico momento. Claire confesó no sentirse a gusto con el resultado y rompió en llanto por no haber podido dar todo de sí.



"No lo esperaba es algo que pasó y la verdad me decepciona, porque nos hemos esforzado mucho, disculpen de verdad porque no terminé de hacer muchas cosas… más que todo lloro de cólera porque no logramos a hacer lo que queríamos", expresó la bailarina.