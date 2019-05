Pataclaun: Wendy Ramos comparte imágenes inéditas del elenco

Bajo el tag #UnaFotoPorDía, Wendy Ramos continúa sorprendiendo a sus seguidores de Instagram compartiendo una serie de fotografías de su época de Pataclaun.

La iniciativa de compartir fotos del elenco de clowns conformado por, además de Wendy, Johanna San Miguel, Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué, surgió a raíz de la mudanza que la actriz de "Cuerda" protagonizó en las últimas semanas.



"Mira lo que encontré 😊", escribió Ramos en un primer post del 28 de mayo, el mismo que nos muestra a los personajes de Wendy Janet y Machín en un detrás de cámara de las grabaciones del exitoso programa transmitido a fines de la década de los noventa.

Tras la publicación de esa fotografía, la actriz de 52 años comentó en un nuevo post: "He encontrado un montón de fotos de Pataclaun 😊

Creo que esta fue la primera vez que me puse un vestido de novia de verdad. #Pataclaun #Pasténs". Pero ahí no quedó todo. Wendy continuó sorprendiendo con la publicación de nuevas imágenes.

"Parece que esta será la semana de las fotos de Pataclaun 😊

July + Cachín + Pipo + Carlin + Monchi + Gonchi + Johanna + yo", escribió Ramos como leyenda de una foto en la que además del elenco del programa, aparece la directora July Naters.

Alentada por sus compañeros de Pataclaun y los fans del programa, a seguir subiendo más fotografías, Wendy Ramos anunció que publicaría una imagen por día y así lo viene haciendo hasta hoy.

Pataclaun se estrenó el 30 de noviembre de 1997, con emisiones cada domingo a las 7 de la noche por Frecuencia Latina, hasta el 19 de diciembre de 1999 en el que finaliza la serie.

El programa contaba con la participación de los actores: Johanna San Miguel, Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Gonzalo Torres, Monserrat Brugué y Wendy Ramos.