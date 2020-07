Patricio Parodi, integrante del programa “Esto es Guerra”, habló con El Comercio sobre la nueva etapa del ‘reality’ y el reto que ha representado volver a la pantalla chica con los protocolos de seguridad para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

El novio de Flavia Laos también desmintió que haya protagonizado un intercambio de palabras con Gian Piero Díaz y aclaró que ambos se llevan bien y se respetan. Además, Parodi calificó de bueno el trabajo de Magaly Medina y Rodrigo González.

Han pasado un par de semanas desde que empezó "Esto es guerra" durante la cuarentena, ¿Cuál es tu balance al respecto?

Todo el mundo tiene que acomodarse a la nueva realidad, a la coyuntura del momento. Nosotros no somos ajenos a eso por eso el formato ha cambiado: antes era más competencia, hoy en día lo que brinda “Esto es Guerra” es un entretenimiento distinto, divertido, alegre para intentar sacar de la cabeza el tema del COVID-19, porque todo el día hay noticias sobre ello. Es bueno distraer a nuestro público y es gracias a ellos que hemos podido volver a la pantalla.

¿Qué tan difícil ha sido adaptar el programa a la realidad actual? Antes el contacto era parte de la competencia; sin embargo, ahora hay más cuidados.

Yo creo que algunos (se han complicado) más que otros, no por el hecho que no nos guste competir así, sino que hay algunas personas más distraídas que otras. El hecho de que todos los días tengamos que tener el alcohol en la mano en cada competencia, y que no nos olvidemos de tener la mascarilla bien puesta y no tocarla, adaptarnos a competir con la mascarilla es lo más complicado, pero es la realidad que hoy vivimos y tenemos que acostumbrarnos y estar concentrados en ello.

Es inevitable preguntarte por las críticas al programa, muchos consideran que "Esto es guerra" debería salir del aire. ¿Qué opinas al respecto?

Yo respeto siempre las críticas, al fin y al cabo es una plataforma de entretenimiento, cada quien elige qué ver.

¿Crees que el reality ya cumplió su ciclo en la TV o hay EEG para rato?

La verdad no lo sé, no te podría decir si va a durar años o si saldrá (del aire) mañana, como te digo es un programa que va cambiando. Si bien estamos los mismo participantes, no es el mismo formato de hace 7 u 8 años, hoy es más divertido y la gente se va adaptando y va agarrando gusto por distintas cosas.

Ustedes como personajes públicos y por su exposición han logrado tener un gran número de fanáticos, ¿Te consideras un modelo a seguir para a la juventud?

La verdad es que yo no sé si soy el mejor ejemplo a seguir, lo que sí sé es que a través de mis redes sociales me gusta mostrarme tal y como soy, el día a día de Patricio. No pretendo ser una persona que no soy.

¿A quién consideras tu mayor rival en “Esto es Guerra”?

Yo creo que todos somos buenos rivales, pero no deja de ser una competencia deportista. Hay grandes deportistas y hay muy buen nivel de competencia. Estuve viendo reality de otros países, donde la competencia es fuerte, pero sería agradable sacar un equipo de EEG y decretarlo como mejor equipo de otros formatos de afuera.

El intercambio de palabras que tuviste con Gian Piero Díaz, ¿Fue parte de la euforia del momento o es que existe un distanciamiento detrás de cámaras? Incluso se dijo que podrían retirarte del reality.

Yo creo que lo que pasó con Gian Piero fue sacado de contexto, en realidad, fue un mal entendido, ni siquiera un intercambio de palabras. Solo quise parar el punto que le iban a dar al contrincante para hacer un reclamo.

Felizmente tengo la confianza con Gian Piero y terminando el programa me acerqué a él y lo hablamos, lo aclaramos. Le pedí las disculpas del caso si sintió que yo lo quise callar, pero todo quedó ahí, somos personas adultas que nos llevamos súper bien. En ningún momento tuve un intercambio de palabras con Piero, solo fue un mal entendido y listo.

Rodrigo González y Magaly Medina son dos personajes que siempre están cuestionando a los chicos reality. ¿Qué opinas de ellos? ¿Cómo has manejado sus críticas?

En realidad, no me voy a referir a ninguno de ellos, no porque tenga miedo, solamente porque no me gusta referirme a terceros, solamente hablar de los temas que me pueden tocar a mí. Si me preguntas qué opino de su trabajo, yo creo que son muy buenos en su trabajo, de ahí que me guste o no me guste el método de cómo lo hacen, es otra cosa. Pero lo hacen muy bien, por eso tienen un montón de gente que los ve.

La verdad que yo siempre voy a respetar lo que piensen de mí, siempre y cuando lo hagan con respeto, el respeto se tiene que ganar, soy un personaje público estoy expuesto a todas esas cosas. Tengo miles de seguidores que opinan de mí en las redes sociales y yo leo muchos sus comentarios y normal, no me chocan y muchas son críticas constructivas y las agradezco porque me ayudan a ver mis errores, no soy perfecto.

¿Cómo va tu relación con Flavia Laos? ¿Ya están conviviendo?

Nuestra relación es más que de pareja, nos llevamos súper bien, somos grandes amigos, confiamos el uno al otro. Nosotros no convivimos al cien por ciento, pero sí varios días de la semana la pasamos juntos, se podría decir que es una convivencia a medias.

Como en la vida, el reality también tendrá un fin ¿Qué otros proyectos tienes alejado de EEG? ¿Tal vez actuación?

En realidad, si me preguntas si me gustaría dedicarme a la televisión, pues sí, es algo en lo que estoy inmerso, pero para el mundo de la televisión tendría que prepararme y la verdad es que ahorita no tengo mucho tiempo para hacerlo.

Mi familia tiene una inmobiliaria, entonces es decisión mía si trabajo ahí o emprender un negocio. Hoy en día, no es que tenga un proyecto personal, tengo algunas propuestas pero nada concreto.

¿Qué te parece que EEG se haya internacionalizado y ahora esté en México? Por cierto, Nicola ingresó a este programa, ¿Qué opinas de su regreso a la TV? Él ha dicho que EEG de México "es otra cosa, otro nivel", ¿Crees que está pecando de soberbio?

Primero fue en Colombia, Bolivia, Costa Rica y ahora México, está en varios lugares y es súper chévere porque “Esto es Guerra” es un programa exitoso y qué bueno que un producto peruano crezca fuera, eso abre las puertas para muchas cosas.

Yo no escuché con qué intensión Nicola (Porcella) dijo que “EEG México” es otro nivel. Podría decir que tiene otro nivel u otro cambio en el tema del canal, el ambiente, la estructura, pero es su punto de vista.

Sobre su regreso a las pantallas chicas no depende de mí, ni de nadie solo de las personas que lo contratan y si lo hacen es porque la gente ve en él que puede aportar en el negocio.

¿Si fueras convocado a “Guerreros 2020” aceptarías irte a México?

Lo pensaría, no es algo que tengo definitivo. A mí me gusta estar acá en “Esto es Guerra” y me va bien, no sería fácil decir ‘sí me voy’ y dejar la casa que me abrió las puertas y me ha tratado súper bien.

