La noche del último miércoles, el futbolista Pedro Gallese sorprendió al usar las cámaras de televisión para pedirle disculpas públicas a Claudia Díaz, su aún esposa, por el escándalo que protagonizó tras ser ampayado saliendo de un hotel con una jovencita y pedirle una nueva oportunidad.

El hecho ocurrió tras el partido en el que Alianza Lima, equipo en el que juega el arquero, empató 1-1 con Sporting Cristal y clasificó a la final de la Liga 1. “Solo me queda decirte Claudia que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y solo te pido una oportunidad para recuperarte y recuperar a mi familia”, señaló.

“Lo único que le pido a ella es una oportunidad para luchar por mi familia, por ella y bueno ella es la que siempre me motivo y la que siempre está junto a mí. Es de hombres reconocer que uno falla y ahora lo único que quisiera es que ella me de una oportunidad”, agregó.

Este hecho no pasó desapercibido para Ethel Pozo, conductora de “El show después del show”, quien la mañana de este jueves en el programa que transmite América Televisión, se mostró conmovida con este gesto pues consideró que el futbolista está arrepentido y merece una nueva oportunidad.

“Ustedes saben mi opinión sobre las infidelidades y me incomoda muchísimo el hombre desleal, pero sí reconozco que esto me ha impresionado, porque yo también sé que el hombre infiel jamás dice la verdad, lo niega, muere y lo sigue negando y me parece válido y yo si fuera la mujer de (Pedro) Galllese sí lo pensaría (perdonarlo)”, dijo inicialmente.

“La psicóloga dijo que si lo reconoce (su error), claro que pueden entrar a una terapia y se puede recuperar (la confianza)… Todos lo vimos (a Pedro Gallese pidiéndole disculpas públicas a su esposa), y hay que ser bien valientes y bien maduras emocionalmente, porque el perdonarlo, es perdonarlo también ante el Perú”, agregó.

La hija de Gisela Valcárcel, quien admitió que no ha vivido una situación similar, precisó que “como esposo, tenía un compromiso y cometió un error”; sin embargo, “ellos se casaron, y cuando tú te casas así como dice en la salud y en la enfermedad, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre; entonces, que no los separe ningún obstáculo”.

“Yo sí lo perdonaría, si fuera el caso… Si él me lo dice así (visiblemente arrepentido y en televisión), sí… Me molesta rotundamente los mentirosos, pero yo si fuera Claudia (la esposa de Gallese) sí, porque me lo está diciendo así, me lo está diciendo públicamente y por supuesto le pido que tomemos una terapia para recuperar (la confianza) porque yo sísalvaría mi hogar”, añadió.

Ethel Pozo consideró que “todos somos humanos y cometemos errores, pero en ciertas ocasiones, si la persona es sincera, yo creo que se puede volver a confiar (…) Quizás le puede dar una oportunidad para que cambie y pueden salir adelante, porque hay dos niños de por medio”.

“Nadie dijo que el matrimonio iba a ser perfecto y yo no perdonaría una infidelidad y más si el caradura me lo niega, pero si en este caso a este hombre (Pedro Gallese) se le nota arrepentido y está pidiéndote públicamente (disculpas) ¡Sí! ¿Por qué no salvar el matrimonio a pesar del nefasto error que cometió?”, se preguntó finalmente.

