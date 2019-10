“Pequeña Victoria” emitió la noche del miércoles el capítulo 15 y con este el esperado beso entre Emma (Mariana Genesio) y Antonio (Facundo Arana). La escena, que marca un antes y después en la televisión argentina, fue lo más comentado de la noche y muy celebrada en redes sociales.

DETALLES DEL CAPÍTULO 15

Emma y Antonio cuidan a la pequeña Victoria mientras comienzan a conversar sobre sus vidas y corroboran que tienen mucho en común. La química entre ellos es cada vez más evidente, aunque la situación sentimental del médico parece seguir siendo un impedimento para que se atrevan a ir más allá.

Manuel (Luciano Castro) le dice a Jazmín (Julieta Díaz) que ella era la persona indicada para hacerse cargo de la fusión de la empresa, pero no logra levantarle el ánimo. Ella siente que desde hace meses está atrás de ese desafío, pero que ahora que no puede hacerse realidad, ya no le importa. Entonces, se pregunta qué hace allí, en el trabajo, cuando podría estar junto a su hija. Por eso decide irse y no estar presente durante el festejo.

Una vez que la bebé se duerme, Emma y Antonio siguen con la charla. Ella lo invita a quedarse a cenar, pero él prefiere irse a su casa, con Lucía (Celina Font) y los chicos. En ese momento llegan Jazmín y Bárbara (Natalie Pérez), y Jazmín les hace una serie de reproches, asegurando que todas están confundidas en su relación con Victoria.

Cuando Antonio llega a su casa, se encuentra con que los chicos ya cenaron y con los reproches de Lucía, que le asegura que no son un buen ejemplo para Dante (Franco Rizzaro) y Faustina (Micaela Suárez).

La muerte de Marlene (Osmar Núñez) sigue llenando de angustia a Emma, pero encuentra en las otras chicas de la casa la comprensión y la compañía que necesita para atravesar ese difícil momento.

Selva (Inés Estévez), a su vez, se comunica con Bárbara y le propone encontrarse en Casa Diana. Por eso, la joven decide dejarle la nena a Jazmín, que se ve obligada a faltar al trabajo, hecho que Mancuso (Alan Sabagh) interpreta como un boicot a su flamante liderazgo. Las tres, junto a Victoria, entonces, sorprenden a Emma y a las chicas.

Emma reconoce el gesto y les explica que no les avisó sobre la muerte de Marlene porque no le gusta que le tengan lástima. “Yo no vine a cagarte la vida. Lo que pasa con nosotras es que no sabemos pedir permiso. Nos olvidamos. Todo el tiempo nos están negando cosas y por eso llega un momento en el que te olvidas de preguntar”, le explica a Jazmín.

Más tarde, Jazmín recibe en su casa a Ernesto (Daniel Hendler) y comparte con él algunos momentos cotidianos junto a la bebé. Luego, a solas, con Victoria ya dormida, darán rienda suelta a su pasión.

En Casa Diana, las chicas le impiden la entrada a Emilio, que quiere despedirse de los restos de su amada. Antonio se da cuenta, entonces, de que aquel hombre es el dueño de los anteojos que Marlene le regaló. Por eso, se los entrega, pero Emilio se niega a aceptarlos. "Ya no los necesito, para ver un mundo en el que no me atreví a entrar", se excusa.

Selva, a su vez, le cuenta a Bárbara que “hizo cosas que están mal” con su pareja de baile, Juan Pablo (Ignacio Pérez Cortés). “Le di un beso”, le confiesa, y comienza dudar sobre su relación con Mario (Jorge Suárez). “Siempre pienso que mi vieja va a volver y me va a encontrar ahí. Además, Mario sin mí se muere”, le explica a su amiga.

Mario, de hecho, la espera con una cena especial: “No me imagino una vida sin ti. Empecé a tener ataques de asma de nuevo”, le asegura, y le pide que no lo deje.

Por la noche, Antonio regresa a Casa Diana. Emma se encuentra separando la ropa de Marlene, triste y algo molesta. “No me esquives”, le dice él. “Mira quién habla”, le responde ella, y comienzan a pensar cómo será la vida ahora sin Marlene. “Me gustaría que cuentes conmigo”, le propone él, y ella acepta.

Mientras brindan por la vida y por la “poca vergüenza”, Antonio se pone los lentes que le regaló Marlene y haciéndose cargo de sus sentimientos, besa a Emma por primera vez.

La escena entre Emma y Antonio fue muy celebrada en redes sociales y se convirtió por varias horas en tendencia en Twitter. Y es que esta es la primera vez que una actriz trans protagoniza una ficción argentina y se muestra un beso abiertamente entre ella y otro actor.