Periodista María Jesús González anuncia su salida de TV Perú tras 25 años

La periodista María Jesús González Figuerola confirmó su retiro de TVPerú, señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), luego de 25 años ininterrumpidos como presentadora de noticias en el canal estatal.

De ese modo, González explicó que su decisión responde a motivos estrictamente personales, pues la comunicadora buscará nuevas oportunidades de desarrollo fuera del país.

En ese sentido, durante su permanencia en el canal del Estado, la periodista destacó por su rol en la conducción de noticieros y programas especiales que integraron a las regiones del interior.

Finalmente, expresó su orgullo de haber formado parte del IRTP, que presentan contenidos culturales y noticiosos, sobre todo desde el interior.

