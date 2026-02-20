Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante su tiempo en el canal del Estado, la periodista destacó por su rol en la conducción de noticieros | Foto: Difusión
Durante su tiempo en el canal del Estado, la periodista destacó por su rol en la conducción de noticieros | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La periodista María Jesús González Figuerola confirmó su retiro de TVPerú, señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), luego de 25 años ininterrumpidos como presentadora de noticias en el canal estatal.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Periodista María Jesús González anuncia su salida de TV Perú tras 25 años
Televisión

Periodista María Jesús González anuncia su salida de TV Perú tras 25 años

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces
Cine

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director
Cine

“Algo se me rompió, decidí no volver a actuar”: Víctor Acurio de “Willaq Pirqa” recuerda etapa de depresión y habla de su debut como productor y director

El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?
TV+

El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?