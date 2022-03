La tecnología ha cobrado tanta relevancia en nuestras vidas cotidianas, que no podrías imaginar un mundo sin las facilidades que te proporciona. Phillip Chu Joy identificó que las personas quieren conocer más sobre sus dispositivos y decidió empezar a hacer videos para explicarlo de manera sencilla a sus seguidores. Es gracias a ellos que se convirtió en el ganador de Mejor producción innovadora y nuevos formatos de los Premios Luces 2021.

El día que recibió el galardón, el influencer reveló a El Comercio su emoción por todo el apoyo que ha recibido por parte de su comunidad. “Emocionado porque ha sido full votación y aún no me la creo que, entre tanta gente que admiro, haya ganado. Ha sido todo gracias a la comunidad y a la buena onda de las personas que es esto. Esto es gracias a las personas que me siguen y me apoyan e impulsado a hacer más cosas y es por ellos que tengo esto (premio Luces) ”, dijo.

Asimismo, Phillip contó que su pasión por la tecnología empezó desde que era pequeño. Él recuerda que, cada vez que iba al zoológico, le interesaba más conocer el sistema de seguridad de las jaulas que los propios animales que estaban en el lugar.

“Siempre he tenido esa fascinación por cómo funcionan las cosas y desde chiquito me ha gustado compartir novedades sobre tecnología y videojuegos y eso me ha llevado a que sea mi trabajo lo que me gustaba de chiquito y explorar nuevos formatos y ahora que hay tantas nuevas tecnologías, difundir información que siento que es un desperdicio no experimentar”, señaló.

El creador de contenido inició formalmente en 2010 y desde entonces no ha parado. Ingresó al programa TEC, conducido por Bruno Pinasco, y ahí empezó a experimentar con nuevos formatos como videos y podcast, hasta los más actuales como reels y Tik Tok.

“He estado tratando de ver nuevos formatos que ahora tenemos de comunicarnos que simplemente es demasiado entretenido, divertido y al mismo tiempo puedes generar valor y hay tanto potencial que es un desperdicio no explotarlo”, recalcó.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio) / ANTHONY NINO

El trabajo (in)esperado

Phillip Chu Joy no imaginó que hablar de tecnología se volvería tan importante y le permitiría llegar a más personas. “Todavía sigue siendo un tanto surreal. Yo soy todavía el chico que le gusta saber sobre las últimas novedades y jugar los últimos videojuegos y comentarles a sus amigos, ahora es una comunidad enorme y que me fascina que a otras personas les guste lo mismo que a mí. Aún no me la creo que camino por la calle y la gente me saluda”, precisó.

Asimismo, añadió que “si de chiquito me decías que podía vivir de jugar videojuegos y hacer análisis y hablar sobre tecnología, me hubiera reído. Pero ahora, siento que el potencial está ahí. Nunca pensé, pero sigo haciéndolo y me sigue fascinando y no voy a dejar de hacerlo” .

En sus plataformas hemos podido observar la acogida que tienen los sorteos que realiza para que sus seguidores se lleven grandes obsequios. Consultado sobre ello, Phillip precisó que estos simplemente son un resultado del trabajo de años y no recomendaría a nadie iniciar en este mundo de la creación de contenido ofreciendo sorteos.

“Lo mío es simplemente una bola de nieve que simplemente sigue y mientras pueda voy a seguir haciéndolo, pero los sorteos no serían nada si no estarían sostenidos por todo el contenido que hago adicional. Por cada sorteo que hago, hay cinco notas relacionadas y videos que tratan de aportar contenido a la gente”, puntualizó.

Para Chu Joy, su éxito en redes sociales radica en que todo el mundo cuenta actualmente con un teléfono inteligente y hay personas interesadas en conocer más sobre ellos. “Ahora hay toda una generación que está creciendo con todas estas nuevas tecnologías que siento que vale la pena que estén informados”.

Próximas novedades

El ganador de Premios Luces 2021 recalcó que viene trabajando en un par de proyectos que pronto van a ser revelados y este 2022 busca seguir haciendo contenido y experimentar con nuevos formatos que aparezcan en el camino.

“Algo que el año pasado pudo haber funcionado, este año ya no funcione y debemos cambiar de formato, pero siempre con el mismo espíritu de tratar de aportar contenido de valor, ahorrarle tiempo a la persona de no estar leyendo un montón de cosas e informarle y tratar de hacerle el mejor resumen y al mismo tiempo de entretenerlos y divirtiéndonos, porque hay varias cosas divertidas como para no disfrutarlas”, finalizó.