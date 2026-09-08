Cuando la Academia de Televisión entregó el primer Emmy, el 25 de enero de 1949 en el Hollywood Athletic Club de Los Ángeles, la ceremonia completa cabía en una sola noche sin apuros: la televisión era todavía una industria incipiente, limitada a la señal local de Los Ángeles, y el número de premios en juego era mínimo comparado con los estándares actuales.

Pero la industria creció mucho más rápido que la paciencia de cualquier transmisión en vivo. Con la llegada de nuevos formatos —miniseries, especiales de variedades, documentales, animación, telerrealidad— la Academia fue sumando categorías técnicas y artísticas año tras año, hasta que ya no cabían en un show de tres horas. La solución llegó en 1970, cuando nació una ceremonia paralela: los Creative Arts Emmys, pensados para separar los oficios de detrás de cámara —edición, vestuario, maquillaje, dirección de arte, sonido— de la gala central, reservada para actores, series y guionistas. Luego se celebra el Primetime Emmy Awards, donde se presentan las categorías principales.

Con los años, esa brecha se convirtió en un chiste recurrente dentro de la industria. Presentadores y comediantes suelen bromear con que hay casi tantas estatuillas como programas de televisión, y que el peso simbólico de “ganar un Emmy” se diluye un poco cada vez que la cifra total de premios repartidos crece.

Mariska Hargitay ganó dos Creative Arts Emmys por su documental My Mom Jayne, antes de conducir la gala principal del 14 de septiembre. (Foto: EFE/Allison Dinner)

¿Cómo se dividen los Emmy en 2026?

El sábado 5 de septiembre se entregó la primera tanda de los Creative Arts Emmys: 49 categorías centradas en reality, telerrealidad, documentales y programas de variedades, donde Bad Bunny y “The Traitors” se llevaron varios de los premios más comentados de la noche. Al día siguiente, domingo 6 de septiembre, llegó la segunda tanda, con 53 categorías dedicadas sobre todo a drama, comedia, series limitadas y animación.

La cita central, sin embargo, es el lunes 14 de septiembre: la transmisión en vivo por NBC y Peacock, conducida este año por Mariska Hargitay, que reparte 19 categorías, las de mayor interés para el público general. Entre ellas están mejor serie de comedia, drama, serie limitada y de variedades; los cuatro premios a mejor actor y actriz principal (comedia y drama); los cuatro premios de reparto (comedia y drama); dirección y guion de comedia y drama; y mejor programa de reality competitivo. En total, sumando las tres noches, esta edición reparte 121 categorías de Emmy.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX logró nueve nominaciones récord y ganó siete Emmy, incluido Mejor Especial de Variedades en Vivo. (Fuente: AFP)

¿Cuáles son los cambios en los Emmys 2026?

La novedad más comentada de este año es que la gala principal quedó más chica que nunca: pasó de 26 categorías en 2025 a apenas 19 en esta edición, después de que la Junta de Gobernadores de la Academia votara mover un grupo de premios a las ceremonias previas.

Las categorías que salieron de la transmisión de NBC son:

Guion para una serie de variedades

Actor de reparto en una miniserie, serie antológica o película

Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película

Dirección de una miniserie, serie antológica o película

Guion de una miniserie, serie antológica o película

Especial de variedades en vivo

El elenco de Widow's Bay, la serie de Apple TV+ con 19 nominaciones, es hasta ahora el más premiado de los Creative Arts Emmys 2026. (Foto: Apple TV)

A esa lista se sumó una fusión que explica por qué la reducción total equivale a siete categorías y no a seis. Los premios a mejor serie de variedades de guion y mejor programa de entrevistas se unificaron en una sola categoría, “Outstanding Variety Series”.

La Academia justificó la medida señalando que busca “un enfoque renovado” para la transmisión, dado el crecimiento sostenido de la oferta televisiva frente al límite de tres horas de aire. Pero la decisión no cayó bien puertas adentro. Plataformas y cadenas mostraron su malestar, y los sindicatos de directores (DGA), actores (SAG-AFTRA) y guionistas (WGA) emitieron un comunicado conjunto cuestionando que se saquen del aire premios de actuación y escritura.