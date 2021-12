Desde el estreno de la tercera temporada de MasterChef Celebrity vía Telefe, el reality gastronómico se ha convertido en uno de los programas más vistos en la Argentina. Los famosos demuestran lo mejor de su creatividad, ingenio y destreza para convencer con sus platillos al exigente jurado y tener la posibilidad de convertirse en el mejor chef para llevarse el $ 1,5 millón, entre otros importantes premios.

Durante el último programa emitido el pasado jueves, las celebridades recibieron una visita inesperada de la exconcursante Belu Lucius, que llegó para ayudar y orientar a Marcela La Tigresa Acuña, Charlotte Caniggia, Tití Fernández, María del Cerro, Luisa Albinoni, Paulo Kablan y Mica Viciconte en la elaboración de sus platos en el desafío y evitar que caigan en el “domingo de eliminación”.

BELU REGRESA COMO INVITADA A MASTERCHEF

“¿Se acuerdan cuando Belu en la primera temporada tuvo que romper ese papel y se encontró con la almeja panopea?”, dijo presentador Santiago del Moro y agregó “Belu es la reina de la panopea, porque en ese momento no sabía trabajar con el producto, pero le hiciste frente, Belu”. A lo que ella respondió con su particular sentido del humor “Bueno, al menos soy la reina de algo”.

PANOPEA, EL MOLUSCO EN MASTERCHEF CELEBRITY

El desafío impuesto por los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis tenía que ver con la preparación de un molusco que en China es conocido como “trompa de elefante”. Este exótico molusco se encontraba en la pecera que habían traído los jueces con otras almejas y guarda gran relación con Belu, pues en ediciones pasadas había utilizado la almeja para la presentación de su plato.

Aunque muchos de los participantes no sabían cómo manipular la panopea, Santiago preguntó a Belu cómo podía tratar al exótico molusco. Ante ello, Lucio recomendó “Tiene que ser con delicadeza: la tienen que limpiar con sal, le tienen que sacar la valva, le tienen que limpiar la parte del estómago. Se hierve durante 10 segundos y ahí la pueden utilizar para, quizás, un tiradito”.

MICA VICICONTE Y SU ASCO POR LA PANOPEA

El conductor de MasterChef Celebrity les dijo a los participantes que debían trabajar en la elaboración de sus platos con la panopea y sorprender al jurado. Luego cada una de las celebridades fue acercándose para retirar las almejas de la pecera y seleccionar otros productos del mercado. “Voy a hacer un ceviche como para destacar un poco esta pieza tan sagrada, tan reina”, manifestó Mica Viciconte.

Sin embargo, al manipular el molusco por primera vez su percepción de las cosas cambiaron por completo y expresó su repulsión con palabras y hasta con gestos. “Ay, qué ascoooo”, dijo Mica y se quedó sin palabras por el desconcierto de lo que sentía al tocar la almeja. “Siento que le estoy haciendo una chanchada. Es un montón”, agregó mientras limpiaba con sus manos a la panopea.

LA REACCIÓN DE MICA VICICONTE POR MANIPULAR LA PANOPEA

“No, no, no... no es agradable”, replicó cuando estaba pelando el molusco con ayuda de un cuchillo tras hacerlo hervir. Las frases de repulsión y sus gestos se apoderaron de la participante pues continúo haciendo saber el asco que sentía. “Ayy... ya, ya, ya” (…) “Es un asco... El asco es cuando lo abrís...” (…) “No, no, no... Más vale que esto sea rico, porque es vomitivo”, reiteró.

Mica tosía, hacía gestos en su rostro y no podía disimular las sensaciones de desagrado. Ante ello, usuarios en redes se preguntaron si las náuseas eran por el desafío o por su creciente embarazo. Pese a todo, logró completar su ceviche de panopea con leche de tigre y chips de batata, pero no lo probó por tratarse de un pescado crudo. Su platillo fue considerado el mejor de la semana y le permitió subirse al balcón.

¿EN QUÉ HORARIO SE TRASMITE MASTERCHEF CELEBRITY?

El estreno y todos los episodios de MasterChef Celebrity Argentina 2021 se emitirán en directo desde la próxima semana y promete ser un programa lleno de emociones, ya que en cada edición se revela al participante que se irá a casa. El reality de gastronomía se trasmite en vivo este lunes 8 de noviembre desde las 21:30 p. m. (hora local argentina) a través de la señal de Telefe.

TE PUEDE INTERESAR