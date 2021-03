La final de “Yo Soy: Grandes batallas” viene dando de qué hablar luego de que se confirmara que la edición del sábado 6 de marzo fue grabada, pese a que el público eligió al ganador a través de una votación en vivo.

Ante los cuestionamientos, Maricarmen Marín y Tony Succar se pronunciaron sobre el tema y explicaron los motivos por los cuales el programa decidió grabar la final entre ‘José José’ y ‘Marilyn Manson’.

La conductora de “Mujeres al Mando” reveló que se grabaron dos finales, una teniendo como ganador a Carlos Burga (‘José José’) y otra a Miki Bravo (’Marilyn Manson’), pero al final se emitió la edición con el ganador que eligió el público. Maricarmen aclaró que los votos fueron contabilizados en vivo y que contaron con la presencia del notario Marco Pacora.

“Antes se había grabado la final de Mike y luego se grabó a José José como si fuera el ganador. Teníamos dos finales (grabadas) porque no sabíamos lo que el Perú iba a decidir. Al momento que se cortaron las votaciones y el doctor Marco Pacora vio que los votos daban como ganador a Mike, se decide por el notario que se ponga la edición de Mike como ganador ‘Marilyn Manson’”, expresó la cantante de cumbia en el programa “Mujeres al Mando”.

Además, explicaron que grabaron la final de “Yo Soy” debido a que Tony Succar no podía estar presente debido a que viajó a Miami a cumplir con algunos proyectos.

“Era complicado para mí. Yo no sabía qué decir, la honestidad para mí es importante siempre. Yo quería estar ahí en vivo, pero no me permitía porque ya tenía planificado hacer una grabación en Los Ángeles, y por la pandemia, si regresaba a Perú, tenía que hacer cuarentena. Fue imposible”, expresó Succar.

“Saben que siempre trabajamos con total honestidad y transparencia, eso nos avala estos 9 años... Así se graban diferentes programas en el mundo. Por la pandemia y por no tener público, se decidió hacer de esta forma y ustedes tienen a su ganador elegido por el pueblo peruano”, agregó Marín.

