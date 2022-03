Conforme a los criterios de Saber más

Magaly Solier abraza con fuerza el galardón que acaba de recibir y mientras lo observa -detenidamente- derrama algunas lágrimas. A la actriz peruana le embargan sentimientos contrapuestos. Ganar el Premio Luces a Mejor actriz de televisión por la serie “Los otros libertadores” es una gran motivación para seguir creciendo como artista, pero a la vez le apena no poder compartir este importante momento con sus seres queridos por no tenerlos cerca.

La artista huantina, quien debutó actuando en el largometraje peruano “Madeinusa”, en 2005, compartió la categoría en la que resultó ganadora con las actrices Magdyel Ugaz (“De vuelta al barrio”), Mayella Lloclla (“Dos hermanas”), Miluska Eskenazi (“Llauca”), Mónica Sánchez (“De vuelta al barrio”) y Vanessa Silva (“Luz de luna”).

“Les dedico este premio a mis padres y a mis tres hijos. Los extraño demasiado. Llega en un momento de mi vida, en el que estoy llorando y sufriendo. Amo a todos los que votaron por mí”. Con estas palabras, inicia la actriz su discurso de agradecimiento. “También dedico este reconocimiento a los campesinos que trabajan duro para salir adelante. Este es mi tercer Premio Luces y no sé si realmente merezca tanto cariño del público”, continúa.

Ponerse en los zapatos de María Parado de Bellido en “Los otros libertadores”, ambiciosa producción de Latina que consiguió un Premio Luces de este año a Mejor ficción, ha sido un honor y un gran desafío para Solier. “ Fue una mujer andina que aportó para la liberación del Perú y logró conseguir derechos para los peruanos. Me siento orgullosa de haberla podido interpretar. Tuvo una vida muy difícil, asesinaron a sus hijos”, señala la actriz sin poder evitar el llanto. “No sé por qué me salen lágrimas, ella no lloraba”, añade.

La artista de 35 años, luego de debutar como actriz en “Madeiunsa”, participó en “La teta asustada”, largometraje que fue nominado a los Premios Oscar en la categoría de Mejor película en idioma extranjero (es la primera película peruano-española nominada a este premio).

En cuanto a su faceta como cantautora, Solier ha publicado dos álbumes, Warmi (2009) y Coca Quintucha (2015). Fue nombrada como Artista de la Paz por la Unesco, en 2017.

Con Magaly Solier como María Parado de Bellido y Roberto Moll interpretando al cruel José Carratalá, “Los Otros Libertadores” -producción que celebra el Bicentenario del Perú- se prepara para alzar vuelo internacional. Latina Televisión estrenará el primer capítulo de la serie en julio.