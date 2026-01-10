Premios Globos de Oro 2026: ¿Quiénes son los presentadores oficiales de esta edición?

La organización de los Globos de Oro oficializó la lista de celebridades que subirán al escenario del hotel Beverly Hilton este domingo 11 de enero para presentar las diversas categorías de su 83.° edición.

El evento, denominado “la fiesta del año en Hollywood”, reunirá a destacadas figuras del cine, la televisión y, por primera vez, los podcasts, en una ceremonia que será conducida principalmente por la comediante Nikki Glaser.

“No sabía lo difícil que sería escribirlo. Buscaba chistes que fueran comprensibles tanto para el público en casa como para el de la sala; divertidos, pero sin ser crueles”, comentó la presentadora, quien repite por segunda vez como conductora.

Junto a Glaser, estarán también los ganadores del Oscar George Clooney y Julia Roberts, al igual que los cantantes Miley Cyrus, Snoop Dogg, Charli XCX y Lalisa Manobal (Lisa de Blackpink), primera artista de K-pop en conducir esta gala.

En tanto, actores como Ana de Armas, Chris Pine, Amanda Seyfried, Jennifer Garner, Macaulay Culkin, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Orlando Bloom y Pamela Anderson presentarán las categorías.

Al igual que Ayo Edebiri, Joe Keery, Hailee Steinfeld, Dakota Fanning y Colman Domingo, junto a los comediantes Kevin Hart, Wanda Sykes, Will Arnett y Judd Apatow.

Presentadores de los Golden Globes

Golden Globes 2026: ¿Cómo ver la premiación en vivo desde Perú?

Para el público de Perú, la transmisión en vivo directo estará disponible tanto en señal de cable como en plataformas digitales, a partir de las 8 p. m. (hora peruana).

Así, en la televisión por cable, el canal TNT será el encargado de la señal oficial para toda Latinoamérica . Se puede sintonizar a través de operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

En cuanto al ‘streaming’, la plataforma Max (anteriormente HBO Max) emitirá la gala de forma simultánea para sus suscriptores. Asimismo, el servicio DGO (DirecTV GO) ofrecerá el evento online mediante el acceso a la señal de TNT en su parrilla.

A su vez, en los Estados Unidos, la cadena CBS mantiene los derechos de emisión televisiva, con Paramount+ como la opción autorizada para streaming.

Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibieron premio de honor en los Golden Globes

En una ceremonia marcada por el reconocimiento a la trayectoria y la excelencia artística, las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron condecoradas con los premios de honor de los Globos de Oro 2026, el pasado 8 de enero.

Mirren, cuya carrera abarca más de seis décadas, recibió el Premio Cecil B. DeMille, un galardón que desde 1952 ha distinguido a leyendas como Sidney Poitier y Barbra Streisand. La actriz británica fue presentada por Harrison Ford.

Por su parte, Parker, mundialmente reconocida por su papel de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ y su secuela ‘And Just Like That’, fue honrada con el Premio Carol Burnett.

“Este premio significa muchísimo”, sostuvo Helen. “Me siento increíblemente afortunada de haber podido trabajar en el tipo de proyectos que hice, aprender de leyendas y actores emergentes”, dijo por su parte Jessica.