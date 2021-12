E! y NBC revelaron este martes 30 de noviembre, que la fashionista y emprendedora será premiada con el Fashion Icon Award en los People’s Choice Awards 2021 este martes 7 de diciembre. La fundadora de SKIMS será condecorada por estilo en la moda, su gran éxito empresarial y por transformar la industria de la moda a través de sus diseños innovadores.

La vicepresidenta ejecutiva se pronunció al respecto: “Durante casi dos décadas, la evolución del estilo de Kim Kardashian West ha interrumpido e influido en las tendencias a nivel mundial y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta dentro de la industria de la moda”, luego acotó: “Por ser una inspiración cultural, pionera y mucho más, estamos ansiosos por honrar a Kim con el People’s Fashion Icon Award de este año”, señaló.

OTRAS NOMINACIONES

Kim está nominada a The Social Star of 2021 con Addison Rae, Britney Spears, Charli D’ Amelio, Dwayne “La Roca” Johnson, Justin Bieber, Kylie Jenner y Lil Nas X. La influencer ha sorprendido siempre en la alfombra roja, con moda de vanguardia y estilos editoriales que nos mantienen adivinando qué se pondrá luego.

Ya sea luciendo sus cosas en la alfombra en Balenciaga, Schiaparelli o Balmain, cumpliendo con sus deberes como anfitriona en Saturday Night Live, siendo dueña de la Met Gala año tras año o mostrando su estilo callejero ceñido, Kim siempre ha causado revuelo con sus diversos outfits sorprendiendo a todo el mundo.

Cabe destacar de sus arriesgados esfuerzos en sus vestimentas que la han consolidado como un ícono de la moda en Hollywood. Se ha convertido en el centro de atención en el 2007 tras el estreno de la exitosa serie “Keeping Up With the Kardashians”, que celebró el fin de su última temporada en este año tras 20 temporadas. Kim se encuentra entre las celebridades más seguidas, además de que sus cuentas en redes sociales tienen más de 250 millones seguidores en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter.

RECONOCIMIENTOS

Ha sido reconocida en la industria de la moda y la belleza por sus exitosas empresas y asociaciones comerciales. En el 2019, en el mes de septiembre, lanzó su popular marca de fajas, que fue valorada en más de 1 mil millones de dólares, junto con sus marcas de maquillaje KKW BEAUTY y KKW Fragance, que fueron lanzadas en el año 2017.

¿DÓNDE PUEDO VER LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2021?

Mira a Kim siendo condecorada con el Fashion Icon Award este martes 7 de diciembre en E! cuando los People’s Choice Awards 2021 sean transmitidos en vivo desde Barker Hangar en Santa Mónica. Además no te pierdas Live from E!: The 2021 People’s Choice Awards que empieza con el especial de alfombra roja.

¿Kim Kardashian y Pete Davidson son solo amigos?

En medio de estas especulaciones de una posible relación sentimental entre Kim Kardashian y Pete Davidson, la revista Us Weekly aclaró que las celebridades solo tienen una buena amistad.

“Kim y Pete parecían buenos amigos”, señaló una fuente para Us Weekly.

Kardashian recientemente compartió roles con Davidson en el programa “Saturday Night Live” a inicios del mes de octubre. Años antes, estuvieron en la fiesta de cumpleaños de Kid Cudi en enero de 2019, junto con Timothée Chalamet y el esposo de Kim, Kanye West, con quien actualmente se está divorciando.

