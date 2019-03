Premios TVyNovelas 2019: esta es la lista completa de nominados

La XXXVII entrega de los Premios TVyNovelas, la gala que premia a lo mejor de la televisión mexicana producida por Televisa, se celebra este domingo 10 de marzo. La conducción de esta edición, que incluye 21 categorías, recaerá en Montserrat Oliver y Arath de la Torre.

Los Premios TVyNovelas serán transmitidos por el Canal de las Estrellas para todo México y a través de la cadena Univision a partir de las 7:30 p.m. (8:30 hora peruana).

A continuación, la lista completa de nominados:

MEJOR ACTRIZ

Angelique Boyer – Amar a muerte



Livia Brito – La piloto 2



Michelle Renaud – Hijas de la luna



Susana González – Mi marido tiene más familia



Zuria Vega – Mi marido tiene más familia



MEJOR ACTOR

Arath de la Torre – Mi marido tiene más familia



Carlos Ferro – La jefa del campeón



Daniel Arenas – Mi marido tiene más familia



David Zepeda – Por amar sin ley



Michelle Brown – Amar a muerte



MEJOR VILLANA

Barbara Islas – Mi marido tiene más familia



Claudia Martin – Amar a muerte



Grettell Valdez – Tenías que ser tú



Ilza Ponko – La piloto 2



Mariluz Bermúdez – Hijas de la luna



MEJOR VILLANO

Alejandro Nones – Amar a muerte



Alexis Ayala – Hijas de la luna



German Bracco – Mi marido tiene más familia



Oscar Schwebel – Like



Julián Gil – Por amar sin ley



MEJOR PRIMERA ACTRIZ

Carmen Salinas – Mi marido tiene más familia



Cynthia Klitbo – Hijas de la luna



Diana Bracho – Mi marido tiene más familia



Isela Vega – Like



Raquel Garza – Amar a muerte





MEJOR PRIMER ACTOR

Alexis Ayala – Amar a muerte



Guillermo García Cantú – Por amar sin ley



Omar Fierro – Hijas de la luna



Patricio Castillo – Mi marido tiene más familia



Rafael Inclán – Mi marido tiene más familia



MEJOR ACTRIZ CO ESTELAR

Alejandra Barros – Y mañana será otro día mejor



Altair Jarabo – Por amar sin ley



Geraldine Galván – Hijas de la luna



Laura Vignatti – Mi marido tiene más familia



Macarena Achaga – Amar a muerte



MEJOR ACTOR CO ESTELAR

Arturo Barba – Amar a muerte



José María Torre – Por amar sin ley



José Pablo Minor – Mi marido tiene más familia



Mario Morán – Hijas de la luna



Rodrigo Murray – Like





MEJOR ACTRIZ JUVENIL

Ale Müller – Like



Bárbara López – Amar a muerte



Jade Fraser – Mi marido tiene más familia



Maca García – Like



Roberta Damián – Like



MEJOR ACTOR JUVENIL

Carlos Said – Like



Emilio Osorio – Mi marido tiene más familia



Gonzalo Peña – Amar a muerte



Mauricio Abad – Like



Santiago Achaga – Like



MEJOR DIRECTOR DE CÁMARAS

Hijas de la luna – Gabriel Vázquez B./Jesus N.



La jefa del campeón – Walter D./Victor H./Luis R.



Like – Vivian S./Daniel F.



Mi marido tiene más familia – Mauricio M./Martha M.



Por amar sin ley – Bernardo N./Mauricio M.



MEJOR DIRECTOR DE ESCENA

Amar a Muerte – Rolando O.



Hijas de la luna – Salvador S./Ricardo de la P.



La piloto 2 – Rolando O.



Like – Luis P./Eloy G.



Mi marido tiene más familia – Aurelio Á./Francisco F./JuanB



MEJOR GUIÓN O ADAPTACIÓN

Amar a muerte – Leonardo P.



Hijas de la luna – Alejandro P./Palmira O.



Like – María B.



Mi marido tiene más familia – Pablo F./Santiago P.



Por amar sin ley – Monica A./José C./Vanessa D./Fernando G.



MEJOR REPARTO NOVELA

Amar a Muerte



Hijas de la luna



La piloto 2



Mi marido tiene más familia



Por amar sin Ley





MEJOR TELENOVELA

Amar a muerte – Carlos Bardasano



La piloto 2 – Carlos Bardasano



Like – Pedro Damián



Mi marido tiene más familia – Juan Osorio



Por amar sin ley – José Alberto Castro





MEJOR TEMA DE NOVELA

Amar a muerte – Me muero



Hijas de la luna – Tengo



La piloto 2 – Buena vida



Like – Este movimiento



Mi marido tiene más familia – Tú eres la razón



MEJOR PROGRAMA DE COMEDIA

40 y 20



La parodia



Nosotros los guapos



Simon dice



Vecinos



MEJOR PROGRAMA UNITARIO DRAMATIZADO

Como dice el dicho



La rosa de guadalupe



Sin miedo a la verdad



MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

Cuéntamelo ya



Hoy



Intrusos



Más noche



MEJOR PROGRAMA TV DE PAGA

Con permiso



Game time



Miembros al aire



Montse y Joe



Netas Divinas



MEJOR REALITY Y PROGRAMA DE CONCURSO

La voz México



Me caigo de risa



Mira quien baila



Reto 4 elementos



Todo queda en familia

Los ganadores de los galardones mexicanos, se eligen a través de la página oficial de los Premios TVyNovelas. Para votar por tu ficción o actores favoritos entra aquí.