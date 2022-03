Conforme a los criterios de Saber más

A fines de los años 90, la salida definitiva de Karina Rivera de la conducción de “Karina y Timoteo”, uno de los espacios infantiles más sintonizados de la televisión peruana, generó gran controversia. En aquel entonces, sus protagonistas optaron por el silencio. Sin embargo, casi 20 años después han salido al frente para revelar lo que realmente ocurrió. La productora y artífice principal del programa, Bianca Casagrande, reveló detalles al respecto.

Decepcionada

La primera en pronunciarse sobre el espinoso tema, fue Karina Rivera. La conductora aseguró que debido a que se encontraba embarazada y daría a luz, María Pía Copello la reemplazaría solo por un corto periodo de tiempo. No obstante, luego fue comunicada por la producción sobre su separación total.

“Me dijeron: ‘no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó la animadora a Action Media Web.

ARREPENTIDO ​

Ricardo Bonilla, el ac tor detrás del personaje infantil Timoteo, también contó su versión sobre lo ocurrido:

El artista explicó que, en efecto, a Karina Rivera le dijeron que María Pía Copello sería su reemplazo temporal mientras cumplía con su licencia por maternidad. Sin embargo, luego la producción le contó que despedirían a Rivera para quedarse con la joven promesa.

"Un día después de la grabación me dijeron lo que iba a pasar. Yo dije que tenía que hablar con Karina. Pero la inmadurez de un joven inexperto para manejar las emociones, no se lo conversé a mi amiga, debí haberle advertido, pero la productora me pidió que no diga nada. Hice caso, terminó el programa y llamaron a Karina para decirle que no estaría. Y eso causó tremendo disgusto", relató Bonilla.

Renuncia

Del mismo modo, la productora y guionista de “Karina y Timoteo”, Bianca Casagrande, en diálogo con El Comercio, reveló detalles de cómo se gestó la salida de Rivera y el posterior ingreso al programa de María Pía Copello.

"Yo quería que Karina continúe en el programa, pero la orden (de su salida) vino de arriba, de más arriba de la gerencia de producción, que era que Karina estando embarazada no podía estar al frente de un programa infantil", señaló Bianca.

Para asegurar la continuidad de Karina Rivera en el programa, la productora argentina propuso a los directivos de América TV, darle un giro a la historia de “Karina y Timoteo”, pero su propuesta fue denegada.

“A Pepe (José Enrique Crousillat, ex administrador de América TV), al papá de Marisol (Crousillat) le dije: ‘Mira, una semana le ponemos un enamorado a Karina, la siguiente la casamos y la otra, nace un niño; pero no aceptó, entonces, renuncié”, recordó la gestora de sintonizadas producciones peruanas y argentinas.

El 14 de agosto de 1999, Karina se despidió de "Karina y Timoteo", en un programa de edición especial, en el que apareció vestida de astronauta explicando a su inseparable amigo dragón sobre su salida y el futuro ingreso de una nueva compañera.

"Renuncié el mismo mes que ocurre el cambio, porque tengo principios. Renuncié porque no estaba de acuerdo con que entrara María Pía (Copello). Además, al comienzo el canal aceptó a Anna Carina", explicó Bianca sobre su salida de la producción del recordado programa infantil.

¿Si al principio el canal aceptó a Anna Carina, por qué -finalmente- contrata a María Pía?

No quiero contarlo porque es muy desagradable, pero no fue decisión mía.

¿Por qué no estabas de acuerdo con que María Pía reemplace a Karina durante su licencia? ​

Porque Karina tiene química con los niños, la querían y eso se vio reflejado en el ráting. Además, no hubo un tema de licencia, a Karina la botaron

Ricardo Bonilla señaló que la producción le aseguró a Karina que regresaría al programa una vez que culmine su licencia. ¿Así fue? ​ ​

Ricardo era Timoteo, los dromedarios no opinan, ja, ja, ja. Yo siempre supe que Karina no iba a volver, a mí nunca nadie me habló de que volvería.

¿Es verdad que para la creación de Timoteo se tomó como referencia a Barney, el famoso dinosaurio estadounidense?

Para nada, siempre digo que los ‘gringos’ se han copiado de Timoteo.

