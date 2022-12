El Mundial Qatar 2022 fue una de los torneos más esperados por los amantes del fútbol y distintos usuarios tenían la ilusión de ver los 64 partidos en la señal abierta de Latina Televisión, casa televisora que decía ser “el canal del Mundial”. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando el canal de la avenida San Felipe solo transmitió en vivo algunos encuentros futbolísticos del apasionante torneo.

Distintos aficionados del fútbol recurrieron a las redes sociales para expresar su malestar contra Latina Televisión. Ellos indicaron “sentirse engañados” por dicha casa televisora porque no anticiparon a los televidentes que solo transmitirían 32 partidos en vivo y los otros 32 de manera diferida. La aclaración recién llegó días después de iniciado el torneo.

Ante estos constantes reclamos de los usuarios, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intervino para imponer una medida cautelar a Latina Televisión y le prohibió a la casa televisora la difusión de todos los “anuncios publicitarios engañosos”, relacionados con el Mundial de Qatar 2022.

En medio de esta situación, El Comercio entrevistó a Jaime Talledo De Lama, especialista en derecho deportivo, quien explicó cómo la FIFA ofrece sus paquetes o sus mecanismos contractuales para que los canales de señal abierta adquieran los derechos de transmisión de los partidos del Mundial.

-¿Quién tiene los derechos de transmisión de los Mundiales?

Los derechos de transmisión de los Mundiales le pertenecen a la FIFA. Ellos son libres de configurar, como mejor les convenga, en cómo se van a transmitir y a qué televisoras le ceden estos derechos para que ellos la comercialicen, de acuerdo a ciertas instrucciones o lineamientos que ponga FIFA.

-¿Cuál es el procedimiento para que un canal televisivo peruano adquiera los derechos de transmisión del Mundial?

Esto es un acuerdo netamente comercial. Hay varias formas para que esto se pueda acceder y cómo es que la FIFA organice el asunto. Por ejemplo podría hacerlo mediante una especie de subasta o de venta al mejor postor o hacer una licitación, normalmente se hace de esa manera. Se hace una licitación, donde se invita a los interesados de la región o del país y el mejor postor ganará los derechos. Normalmente quien logra adquirir los derechos, los quiere en exclusiva. En el caso peruano, Latina ofertó para tener los derechos de los partidos del Mundial Qatar 2022, en exclusiva para señal abierta.

-¿FIFA vende estos derechos del Mundial a un canal de señal abierta con algunas restricciones?

FIFA establece ciertos mecanismos o paquetes en que se ceden los derechos para la televisión abierta en la región (Sudamérica), esto ha traída inconvenientes y quejas por parte de los televidentes porque se establecía que se podía transmitir en vivo 32 de los 64 partidos y los otros 32 en diferido y 24 horas después de haber acabado ese partido. Eso es un sistema que FIFA estableció no solo con Latina. Es importante que se sepa que se hizo para varios países de la región.

-¿Cómo son estos mecanismos contractuales?

Estos mecanismos contractuales o mejor dicho paquetes son una forma de ceder los derechos. Yo te doy a ti (por Latina) 32 partidos en vivo y los otros 32 de manera diferida, algo que sucedió en varios países de la región. En caso se haya dado otro mecanismo de contrato, quizás otra televisora pagaba los derechos de otra manera, mejor dicho pagaba algo más caro, eso le permitía pasar los 64 partidos en vivo, pero ya no en señal abierta, sino a través del cable, que en el Perú es DirecTV. FIFA hace esta diferencia contractual cuando se trata de una televisora de señal abierta y otra de señal cerrada (cable).

-¿Podía Latina transmitir los 64 partidos?

No es que Latina hizo lo que hizo porque sí. Latina emitirá solo 32 partidos en vivo porque así lo establecía su contrato. Ellos solo habrían podido trasmitir los 64 partidos en vivo, si hubieran accedido a otro paquete distinto. Esto tiene que ver con asuntos netamente comerciales y qué auspiciadores puedan tener en los horarios que se emiten dichos encuentros. Obviamente, un partido que se da a las 5 de la mañana no tiene la misma cantidad de auspiciadores que los otros que comienzan a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Supongo que Latina habrá evaluado qué tipo de paquete acceder luego que Perú no pudo llegar al Mundial.

-¿En qué falló Latina?

Aquí el problema se genera por el tipo de información que dio Latina a sus televidentes (consumidores). Ese es el meollo del asunto. Antes que comience el Mundial, ya existía el rumor de que Latina no iba a transmitir los 64 partidos en vivo, como pasó antes. Sin embargo, los comunicados de Latina daban otra información.

-¿Cómo debe actuar los consumidores al sentirse “engañados”?

Indecopi actuó de oficio por sus propias facultades y sin necesidad de que aparezca una denuncia previamente. Los televidentes lo que han hecho es quejarse en redes y en esto corre muy rápido en el mundo que vivimos hoy por hoy. Hubo quejas repetidas e Indecopi actuó de oficio y comenzó con acciones de fiscalización.

-¿Cómo debería actuar Latina tras ser fiscalizado por las entidades pertinentes?

Latina tiene la obligación de informar adecuadamente en base al código de defensa al consumidor. Entonces, el verdadero poder es la información. Si los usuarios están informados, ellos decidirán si ven algunos partidos del Mundial por Latina Televisión o contrata un servicio por cable (DirecTV) para verlos todos, pero si la información que tienen es poco clara, los induce al error. Latina debe cuidar eso y si Indecopi los sanciona es por la falta de información que brindaron o porque era “engañosa”.

-¿Por qué FIFA no vende los derechos de transmisión del Mundial a más de un servicio por cable para que el consumidor tenga más opciones?

Por cuestiones netamente mercantiles. Aquel que adquiere los derechos, los quiere en exclusiva porque eso le genera un mejor aprovechamiento de los derechos que adquirió. Hay un manual de FIFA sobre estos derechos de transmisión, donde dice que aquellos que los adquieran lo tengan en exclusiva y así poder explotar el contenido de la mejor manera, pero eso tiene un precio caro. En este caso, DirecTV fue el mejor postor que ganó la carrera respecto a esto y puede emitir los partidos en directo. Es legítimo.

-¿FIFA ya no podría ofrecer paquetes a Latina Televisión por sus procesos ante Indecopi y Osiptel?

Desde hace 2 ó 3 años, FIFA ha avanzado mucho es cuestiones de integridad. Siempre se le reclamó por cuestiones un poco oscuras y poco claras. Entonces, desde hace unos años, FIFA ahora publica sus documentos de integridad, donde se tiene en cuenta con quien contrata o con quien no, y aquellas personas jurídicas con las que contrata deben pasar todos los filtros de integridad. Entiendo que estos tipos de detalles sí son importantes.