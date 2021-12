Desde que se estrenó por las pantallas de Canal RCN, el programa “¿Quién es la máscara?” es uno de los más sintonizados durante los fines de semana en Colombia. Y es que la teleaudiencia sigue paso a paso cada una de las presentaciones que realizan los famosos bajo disfraces e interpretando temas musicales con voces distorsionadas para no ser reconocidos por los jurados.

Precisamente, los jueces han tenido muchos aciertos y desaciertos a la hora de adivinar a las celebridades que se ocultan en los disfraces en la primera etapa del concurso y con la llegada de una nueva edición, continúan con esta difícil labor. Tal es el caso de la jurado Lina Tejeiro, quién se lamentó en el capítulo 21 del programa concurso y aquí te contamos cuáles fueron sus razones.

¿POR QUÉ SE LAMENTÓ LINA TEJEIRO EN QUIÉN ES LA MÁSCARA?

La actriz Lina Tejeiro es una de investigadoras en la producción de ¿Quién es la Máscara? y durante la participación del personaje encargado de darle vida a “Azulejo” quedó realmente sorprendida. Tal y como si fuera el secreto mejor guardado de la televisión de Colombia, terminó perpleja al saber que su colega Mabel Moreno era la famosa bajo el disfraz en mención.

¿QUÉ SE DIJERON EN INSTAGRAM?

Fue la propia actriz Mabel Moreno la que publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía suya tomada sobre el escenario durante las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? e hizo la pregunta “¿Quién sabía?”. Ante ello, la jurado del reality no dudo en responder la interrogante y reaccionó con un me gusta de manera inmediata haciendo la pregunta a su colega “¿cómo no te descubrí?”.

Mabel Moreno respondió el comentario de Lina Tejeiro entre risas y agregó la frase “no lo puedo creer”. La foto compartida la actriz que participó en la producción Café, con aroma de mujer, superó los 16 mil me gusta desde su publicación en la red social. “Lo hiciste increíble, es un honor que estés aquí”, dijo la jurado sobre la presentación de la actriz bajo el disfraz de Azulejo.

QUIÉN ES LA MÁSCARA: ¿DE QUÉ TRATA?

¿Quién es la máscara? es un formato que proviene del talentoso show surcoreano ‘King of Mask Singer’. El programa ha tenido gran éxito que fue adaptado con mucha aceptación en países como Australia, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, México, Colombia, entre otros, donde han logrado consolidarse con el respaldo del público por sus altos índices de audiencia.

El programa concurso tiene la participación de personajes famosos que se ocultan bajo una máscara. El formato consiste en que 13 celebridades anónimos jugarán a ser descubiertos mientras usan trajes o disfraces llamativos para interpretar una canción en el escenario. Los jurados no la tendrán nada fácil, ya que se modificará su voz para que no puede reconocer su identidad.

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS PERSONAJES DE LA SEGUNDA ETAPA?

Luego que el ‘Zorro’ se consagró como primer finalista en la última edición de ‘Quién es la máscara’, al lograr no ser desenmascarado en el primer ciclo del programa concurso y ganar en las batalles a personajes únicos como Mono-titi, Cacatúa y el gallinazo, nuevos personajes llegan para el inicio de la segunda etapa y los jurados se alistan para adivinar sus identidades. Aquí te dejamos la lista de los nuevos personajes que del reality:

Monstruo

Muñeca

Colibrí

Toronja

Cocodrilo

Rana René

Marimonda

Araña

Burro

Orquídea

Madre Monte

Panda

Quetzal

Conejo

Pez

¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?: DÓNDE VER Y HORARIOS

¿Quién es la máscara? se emite en Colombia todos los sábados y domingos a través de la señal de RCN Televisión. El programa musical está bajo la conducción de Peter Albeiro y Susy Mora y tiene como jurados a Lina Tejeiro, Alejandra Azcárate, Juanda Caribe y Llane. También puedes ver la segunda etapa del concurso de manera ONLINE a través de la señal EN VIVO que ofrece RCN.