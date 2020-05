Rebeca Escribens causó revuelo entre sus miles de fanáticos luego que compartiera su primer Tik Tok. En el clip aparece realizando el divertido reto de #JloTikTokChallenge.

La conductora del bloque “América Espectáculos” publicó el video que hizo para Tik Tok en Instagram, con el siguiente mensaje: “Buenos medios días mi gente. Suéltame la música”.

Su publicación cuenta con más de 200 mil reproducciones. En los comentarios algunos de sus fanáticos resaltaron su destreza para el baile. “Siempre regia y con estilo”, “Excelente. Nada que envidiar a J.Lo”, “Admiro tu locura, alegría y buena vibra”, “Gracias Rebe. Buen intento sigue así y pareces la protagonista de la película”, “Como siempre tan bella y encantadora. Besitos”, son algunos mensajes de sus fans.

Mientras que otros le recordaron que había dicho que no se uniría a Tik Tok porque no le encontraba la gracia. “Hace poco vi una noticia tuya. Que decía que no ibas a usar Tik Tok. Tik Tok pudo más. Ja, ja, ja”. A lo que Rebeca, respondió: “Divertirme”.

Cabe precisar que, hace aproximadamente dos meses la figura de América Televisión explicó que no se descargaría la nueva red social porque no le causa ninguna gracia.

“La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente”, dijo la figura de televisión en una entrevista con el programa ‘Estás en todas’.

