La conductora de televisión Rebeca Escribens celebró sus diez años al frente del programa “América Espectáculos” el pasado 1 de octubre, en una edición especial que incluyó un homenaje y la visita sorpresa de la cantante criolla Eva Ayllón.

Escribens, quien debutó en el espacio de farándula de América Televisión el 1 de octubre de 2015, ha consolidado una imagen caracterizada por su estilo espontáneo e irreverente, mezclando la información del espectáculo con humor.

El momento más emotivo de la celebración se produjo con la aparición de Eva Ayllón, quien interpretó en vivo el tema “Rebeca, yo muero por ti”, canción que, según Escribens, era entonada por su padre.

“Mi papá me cantaba esa canción y gracias a él aprendí a amar nuestra música criolla. Hoy puedo decir que la llevo en el corazón”, expresó Escribens durante la emisión, quebrándose en llanto.

Durante el programa se proyectó un video con un recuento de su trayectoria, destacando sus ocurrencias, entrevistas y bromas con sus compañeros de noticiero Verónica Linares y Federico Salazar, y su productor Luchito Otani.

La conductora dedicó palabras de agradecimiento a sus colegas, señalando la “sinergia” con Otani como vital para el éxito del espacio, y destacando la “amistad sincera y entrañable” construida con Salazar y Linares fuera de cámaras.

“Cuando el trabajo forma parte de tu vida y te diviertes, deja de serlo. Este lugar es un regalo y estoy bendecida” , manifestó, añadiendo que la respuesta del público al señalarle que les “ cambia el ánimo del día” la hizo consciente del impacto de su trabajo.

“América Espectáculos” se transmite de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana.