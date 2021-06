Rebeca Escribens dio a conocer a sus miles de seguidores de las redes sociales que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión compartió unos videos que registró del momento en el que fue inoculada.

“Llegó el momento me van a pinchar, les voy a ir contando el paso a paso. Mi esposo me va a grabar. Les iré contando”, se le escucha decir a la también actriz al llegar al centro de vacunación.

Tras ello, compartió unos videos en los que la vemos sentada, mientras el personal médico le aplica la vacuna. “Brindo por mi vida, mi salud, mi tranquilidad emocional y mental, por mi familia”, escribió en el video de Instagram, donde compartió cómo vivió la experiencia de su inmunización en Estados Unidos.

En las imágenes se puede ver que la conductora del bloque “América Espectáculos” se emocionó hasta las lágrimas tras ser inoculada.

“Me dolió la pinchada. Estoy emocionada y deseo con todas mis fuerzas que mi país sienta tan pronto la misma tranquilidad y emoción que siento yo en este momento. Que las vacunas lleguen para ayer. Amén”, escribió en otra historia.

Rebeca Escribens recibió la vacuna contra el covid-19

El viernes 25 de junio, Rebeca contó que no estaría en su espacio de América TV para poder viajar, junto con su esposo, al país norteamericano y que ambos sean vacunados contra la COVID-19.

“Les cuento que me voy a vacunar. Mi esposo y yo vamos a viajar. Yo quiero agradecer a todas las personas que me escriben mensajes diciéndome que les alegro el día. (...) Estoy muy agradecida por eso, porque nunca me lo he creído; entonces, ahora yo lo que les quiero contar es que necesito estar tranquila emocionalmente, sabiendo que mi vida está a salvo”, dijo la actriz en un video difundido en sus redes sociales.

