Rebeca Escribens lloró por su madre en "El gran show" [VIDEO]

Rebeca Escribens estuvo de invitada como jurado VIP en “El gran show” y su presencia no pasó desapercibida. Fiel a su divertida personalidad, la conductora del bloque de espectáculos de América Noticias-Primera Edición, se mostró bromista con los bailarines y con la conductora Gisela Valcárcel. Pero no todo fue risas, en un momento del programa, la “Escribens” -como la llaman- se quebró al recordar a su fallecida madre.

"No es que quiera estorbar con mis preguntas. Siempre agredezco por mi mamá... Una amiga me contó que ese lazo es tan fuerte que si ellas no están el dolor es para toda la vida...Se siente la ausencia, ¿verdad?", le preguntó Gisela a Rebeca Escribens, y esta, sin poder contener las lágrimas, le dice que "se aprende".

"Se aprende pero no te acostumbras jamás.Y de hecho ella me ha dejado esa gran responsabilidad y por eso soy muy mamá", dijo.

En otro momento de la conversación, Gisela Valcárcel alabó lo buena madre que es Rebeca. "Es una mamá que fue mamá muy joven. Quiero pedir un aplauso para Rebeca Escribens. Que Dios te bendiga, Rebeca", finalizó.

Cabe destacar que esta quinta gala de "El gran show" fue atípica pues se mezclaron la cumbia y el merengue en una sola pieza musical y se cambiaron los bailarines a los famosos que participan en el reality de baile.