Durante la transmisión en vivo de su programa, Rebeca Escribens protagonizó un divertido momento luego que recibiera una llamada de Thiago, su menor hijo.

“Mil disculpas, con mucho temor voy a contestar. A ver un segundito. Qué pasa hijito, qué estás haciendo. Habla rápido que el tiempo en televisión es oro ¿qué pasa?”, dijo Escribens al contestar.

“Hola”, respondió tímidamente su primogénito, luego hizo un singular sonido con su lengua y colgó dejando sorprendida y sin palabras a su madre.

“Ja, ja, ja. Troleada, tu hijo te troleó en señal abierta y te advirtió. Y la madre le respondió”, dijo entre risas Jaime Mandros, más conocido como “Choca”.

La figura de América Televisión no se quedó con las manos cruzadas y utilizó las cámaras para enviarle un mensaje público a su hijo.

“Thiaguito, ¿sabes qué día es hoy no? ¡Lunes! Anda a regar las plantas de una vez, a cortar las hojitas, anda tendiendo tu cama y ya regreso para que me ayudes a pasar el trapo a todos los muebles de la casa, vas a ver, porque de gratis no te vas a quedar en la casa. A Partir de las 4 de la tarde va a poder jugar”, agregó la conductora.

Rebeca Escribens recibió inesperada llamada de su pequeño hijo y esto sucedió (Video: América Televisión)