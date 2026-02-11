Rebeca Escribens revela por qué no asumió la conducción de ‘MQM’: “No había forma de empatar”

Rebeca Escribens aclaró los motivos por los que no concretó su anunciada llegada a ‘Mande quien Mande’, pese a que en diciembre de 2025 su nombre fue difundido como reemplazo de María Pía Copello. La conductora confirmó que no se alcanzó un acuerdo definitivo con la productora Pro TV y que la principal traba fue la incompatibilidad de horarios con su participación en el musical Mamma Mia.

La revelación se produjo luego de que, el 10 de febrero, fuera presentada oficialmente como nueva conductora de ‘América Hoy’, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre sobre quién asumiría la conducción del magazine matinal tras la salida de Ethel Pozo.

En entrevista con Jimmy Show, Escribens explicó que el proceso para asumir ‘Mande quien Mande’ quedó truncado por falta de un acuerdo cerrado.

“ Hubo un acuerdo con el canal, un primer acercamiento en donde se habló de la posibilidad de conducir ‘Mande quien mande’, la tomé, grabé... Eso es un gran error. Nunca grabes nada hasta que no esté todo 100% cerrado”, reconoció.

La presentadora señaló que, si bien existía voluntad inicial, al momento de negociar directamente con la productora surgieron dificultades insalvables relacionadas con el tiempo. “ Cuando me tocó ya hablar con Pro TV, pues lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo por un tema de tiempo , porque este año voy a estar en Mamma Mia y hacer un musical de tremenda envergadura va a demandarme mucho tiempo”, sostuvo.

Según detalló, el horario del programa del mediodía hacía imposible compatibilizar ambas actividades. “Entrabas a las diez de la mañana a ‘Mande quien mande’, sales cinco de la tarde y los ensayos de Mamma Mia van a ser en la tarde. En fin, no había forma de poder empatar y yo muero por hacer musicales ”, añadió, dejando en claro que el teatro fue su prioridad.

Nuevo rumbo en ‘América Hoy’

Tras la caída de ese proyecto, Escribens fue confirmada como nueva conductora de ‘América Hoy’. Su incorporación fue oficializada en el set del programa, donde compartirá conducción con Janet Barboza y Edson Dávila ‘Giselo’.

Durante su presentación, Janet Barboza recordó que Escribens fue una de las primeras figuras en pasar casting cuando el espacio aún era un proyecto.

Escribens ingresó al set con entusiasmo y aseguró estar lista para asumir el reto. “Gracias, estoy recontra lista” , afirmó. También explicó que su ausencia en la primera semana del programa respondió a unos días de descanso tras vacaciones y confesó que necesitó tiempo para aceptar la propuesta.

Finalmente, destacó la química ya consolidada entre los conductores y la producción del magazine. “El programa logró tener una estructura y conductores idóneos que se leían con solo mirarse. La química es el 80% de que un programa funcione”, subrayó.

