Rebeca Escribens revela por qué no asumió la conducción de ‘MQM’: “No había forma de empatar”

Rebeca Escribens revela por qué no llegó a ‘Mande quien Mande’. (Foto: Instagram/@dona_rebe)
Rebeca Escribens aclaró los motivos por los que no concretó su anunciada llegada a ‘Mande quien Mande’, pese a que en diciembre de 2025 su nombre fue difundido como reemplazo de María Pía Copello. La conductora confirmó que no se alcanzó un acuerdo definitivo con la productora Pro TV y que la principal traba fue la incompatibilidad de horarios con su participación en el musical Mamma Mia.

