En la reciente edición del bloque de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se pronunció respecto al reencuentro que tuvieron las hermanas Melissa y Spheffany Loza en el set de “Esto es Guerra”.

La conductora de televisión señaló que más allá de la expectativa que genera el encuentro entre ambas, desea que tanto Melissa como Tepha lo vean como una oportunidad para que dejen sus diferencias atrás y se reconcilien.

“Yo de todo corazón pido que esta sea una oportunidad para que se acerquen como hermanas y puedan reconciliarse, hablarse, mirarse”, indicó.

La presentadora de televisión opinó que “por estos días hay que saber escoger nuestras batallas, hay cosas más importantes”.

El último martes, Tepha Loza se mostró feliz tras ser presentada como el nuevo jale de “Esto es Guerra”. Su ingresó generó gran expectativa por su reencuentro con su hermana mayor Melissa, de quien se mantiene distanciada.

“Acá todo puede pasar, no tengo ningún problema, no tenemos por qué dramatizar, no crear problemas donde no los hay, ya lo dije, lo personal es afuera, esto es un trabajo y lo valoro mucho”, dijo Tepha a las cámaras de “América Espectáculos”.

Por su parte, Melissa Loza aseguró que dejará sus temas personales con su hermana fuera del lugar de trabajo.

“Como dije, estamos distanciadas, pero esto es un trabajo y ahora ella es mi compañera de trabajo. Estamos viviendo épocas difíciles y todos necesitamos trabajar”, declaró. Asimismo, negó haber vetado a Spheffany Loza del reality. “Yo no soy quien quitarle el trabajo a nadie. Quedó aclarado que no es así... No pienso tocar temas personales aquí”, refirió.

