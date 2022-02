La actriz y conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens aprovechó su espacio de entretenimiento para enviar un mensaje al exchico reality Nicola Porcella, quien acaba de llegar a México para ser parte de un proyecto de Televisa.

Estas declaraciones se dieron luego que Nicola Porcella colocara, en sus redes sociales, fotos y videos de su llegada a tierras aztecas, incluso colocó fotos de su estancia en Televisa.

“Nicola Porcella retornó a Televisa, oye no pierdas esa gran oportunidad síguela aprovechándola al máximo, deja de estar tomándote fotitos y ponte a estudiar”, señaló Rebeca Escribens.

Nicola explica su ausencia de EEG

El excapitán de las ‘Cobras’, Nicola Porcella explicó desde México que su regreso al reality de competencia peruano EEG no dependía de él, luego de que recibiera múltiples mensajes de sus seguidoras para que vuelva al programa de aniversario.

“El volver a EEG no estaba en mis manos créanme sino en manos de las cabezas. Pero como los digo gracias por el cariño y por el apoyo. Se que he cometidos errores pues no soy perfecto, pero aprendí y mejoré. Y ustedes siempre estuvieron ahí, así que lo que se viene lo haré con la misma pasión por ustedes”, agregó el exguerrero, en sus redes sociales.

