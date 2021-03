En la reciente edición del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su espacio para enviar un mensaje de solidaridad a Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes dieron positivo al coronavirus (COVID-19).

Escribens inició comentando que tenía conocimiento que las conductora de “En boca de todos” se encontraban estables. “Me cuentan que están estables, que están evolucionando bien, desde aquí nuestros saludos, nuestro cariño, toda la fortaleza del mundo”, dijo la también actriz.

Rebeca señaló que tiene la certeza de que tanto Tula como Maju superarán al virus porque son mujeres con gran valentía.

“Ustedes son mujeres con una valentía alucinante. Y es que particularmente me atrevo a decir que cuando parece no haber fuerzas de ningún lado, no sé de dónde aparecen, pero aparece. Es una realidad, a todo nos puede tocar, no es selectivo el bicho”, añadió.

Horas antes, Maju y Tula usaron sus respectivas redes sociales para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores. Además, brindaron algunos detalles sobre su estado de salud.

“Después de casi un año de trabajar con todos los cuidados y el protocolo respectivo... Me di con la noticia que nadie quiere recibir... Di positivo en mi prueba COVID-19. Ahora como una víctima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva”, escribió Rodríguez.

“Hola amigos. Quiero darle las infinitas gracias porque vengo recibiendo mensajes muy bonitos, mensajes de preocupación por mi estado de salud. Efectivamente di positivo a la COVID-19 y me encuentro en este momento aislada en un cuarto en mi casa, y con bastante preocupación, yo tengo a mis hijos, pero gracias a Dios ellos están bien, se hicieron una prueba y salieron negativo”, manifestó Mantilla en un video que publicó en su historia de Instagram.

Las conductoras del programa “En boca de todos” se alejarán de las pantallas durante las próximas semanas. Hasta el momento se desconoce quiénes ocuparan su lugar en el magacín de América Televisión.

