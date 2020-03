La nueva aplicación Tik Tok viene conquistando a muchos, pero también hay quienes se rehúsan a crearse una cuenta en la red social. Una de ellas es la conductora de televisión Rebeca Escribens.

La presentadora de “América Espectáculos” explicó que no se descargaría la nueva red social porque no le causa ninguna gracia.

“La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente”, dijo la figura de televisión en una entrevista con el programa “Estás en todas”.

Además, Rebeca Escribens señaló que le resultaría incómodo tener otra aplicación en su celular. “Es como tener un décimo quinto WhatsApp grupal”, "¿otra cuenta más?”, enfatizó.

Rebeca dejó en claro que no tiene planeado unirse ni ahora, ni más adelante a fiebre de los videos en Tik Tok. “¡No, mi amor!”, sentenció ante la insistencia del reportero de “Estas en todas”.