Esta noche fue la segunda gala de “Reinas del Show” y fue la voleibolista Carla Rueda, más conocida como ‘Cotito’, la primera en salir al escenario para bailar.

Tras danzar al ritmo del festejo, fue Santi Lesmes el escogido para dar los comentarios. Sin embargo, fue cuestionado por Gisela Valcárcel por llamarla ‘alocada’ y señalar que es de Chincha.

“¿A ti te ha entrenado Natalia Málaga? Entonces estás acostumbrada a las cosas claras... Lo único que tengo que decirte es que de Chincha creo que solo tienes del DNI”, señaló Lesmes.

Ante el hecho, Valcárcel no tomó muy bien las palabras y le pidió explicaciones de sus palabras al jurado.

“Es decir, ¿Si uno fue entrenada por Natalia Málaga debe ser tratada duramente en todas partes? Y otra cosa, ¿de Chincha solo tuvo el DNI? ¿no le gustó? No estoy de acuerdo, pero respeto”, acotó la presentadora por el comentario de Lesmes.

Sobre los hechos, Rueda fue llamada a dar su opinión ante lo sucedido. “Respeto su comentario, pero no la comparto porque una cosa no tiene que ver con la otra”, comentó.

“Yo continué mi coreografía pese a lo que me pasó (una caída), eso no quiere decir nada con que soy o no de Chincha. Soy chinchana de nacimiento hasta el día que me muera. No nunca me he cambiado el DNI y lo soy con orgullo, me corre por las venas”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel desmiente a Vania Bludau