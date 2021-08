Conforme a los criterios de Saber más

La novena gala del programa “Reinas del show” presentó el que quizás fue el momento más tenso del concurso de baile dirigido por Gisela Valcárcel, luego de que la ‘Señito’ y la participante Allison Pastor Romero tuvieran un ácido intercambio de palabras que culminó con la renuncia de esta última al espacio.

El incidente ocurrió el pasado sábado 21 de agosto y fue desencadenado por las críticas del jurado a la interpretación de Pastor, quien realizaba un número de jazz basado en “Los locos Addams”. Ante los comentarios negativos de Santi Lesmes y Belén Estévez sobre su baile, con especial mención en la coreografía y canción, la modelo y deportista no se quedó callada y respondió que este tema no dependía de ella. “A mí me dan una música y una edición, yo tengo que hacer lo que me dice el coreógrafo”.

Esto conllevó a varios tensos minutos, donde Gisela cuestionó el porqué Pastor, una de las favoritas de la competencia, no había levantado objeciones antes si estaba insatisfecha con la canción, a lo que la concursante respondió que había protestado en repetidas ocasiones sin resultado. “Gisela, con mucho respeto, lo digo muchas veces, pero nunca me hacen caso”.

El Comercio intentó contactar con Allison Pastor para tener su versión de los hechos, pero hasta el momento no hay obtenido respuesta. También intentó contactar con el productor de “Reinas del show”, Armando Tafur, quien se refirió a sus comunicaciones con otros medios como sus declaraciones.

Allison Pastor estuvo respaldada por su pareja de baile Ítalo Valcárcel, quien señaló que la también esposa de Erick Elera había sufrido de “ciertas trabas de parte de la producción cuando ella ha pedido algún cambio, o sea, no exactamente por esta canción, cuando a veces no nos aceptan alguna edición”.

La discusión entre Gisela Valcárcel y Allison Pastor. (Fuente: América TV)

En el intercambio de palabras, Gisela cuestionó a Pastor el porqué no se retiró antes si estaba tan infeliz con el programa, a lo que la participante reveló que intentó salirse semanas atrás, pero fue convencida de lo contrario por el productor Armando Tafur. La ‘Señito’ también cuestionó el hecho que la bailarina no sea más específica sobre quién ignoró sus pedidos.

“Hoy vienen al aire y muy sueltos de huesos dicen: ‘Pero el equipo no me hace caso’. Nadie puede ir por la vida diciendo ‘equipo’, simplemente se dice ‘tal persona no me hizo caso’. Porque en la vida uno no dice todo es malo, uno tiene que decir con esto no estoy de acuerdo”, afirmó la conductora, quien señaló que de ser cierto lo dicho “el equipo de producción tendrá una conversación con ellos” y “el director de la academia tendrá que darnos alguna respuesta”.

Ante estas afirmaciones, Allison Pastor pidió a Gisela no involucrar al bailarín ni al coreógrafo, dando a conocer su decisión de renunciar al programa.

“No, yo asumo toda la responsabilidad, a Ítalo y a Robert (el coreógrafo) no le metan en esto, ellos no tienen nada que ver. Yo estoy hablando de cómo me he sentido y las cosas que yo he pasado. Yo asumo toda la responsabilidad, y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar porque yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, afirmó antes de retirarse del set.

¿QUIÉN ES ALLISON PASTOR?

Modelo, empresaria y deportista, Allison Pastor empezó a ganar reconocimiento a finales del 2016 por su relación con su ahora esposo, el actor y cantante Erick Elera, a quien conoció cuando trabajó como una extra en el programa “Al fondo hay sitio”.

Para 2017, Pastor comenzó a brillar por su propia estrella, al convertirse en una de las participantes del programa “Combate” en ATV. Sin embargo, su estancia en el programa concluyó en mayo de ese año cuando reveló que estaba embarazada, por lo que necesitaba tomar un descanso.

“Y solo me queda decir que estoy muy feliz en está etapa de mi vida. ¡Junto a mi novio Erick estamos muy felices!”, escribió en ese momento. El fruto de esta relación fue el pequeño Lucas, quien nació el 29 de noviembre del 2018. Menos de un año después del nacimiento, el 31 de agosto del 2019, Erick y Allison contrajeron nupcias por matrimonio civil y religioso. De esa manera Pastor también se convirtió en la madrastra de Flavia, la hija de Elera con su exesposa Analía Rodríguez.

Durante este tiempo Pastor no estuvo alejada completamente de las pantallas. Además de ser una invitada frecuente al magacín “En boca de todos” de América Televisión, también tuvo un papel menor en la serie “De vuelta al barrio”, donde su esposo interpreta al personaje de Oliverio Mayta.

No ha sido la única labor profesional de Pastor, quien a mediados del 2018 estableció Chic Lady, una empresa de belleza especializada en cejas y uñas, y a fines del 2020 lanzó la marca de ropa AP by Allison Pastor. Pero su meta, al parecer, era volver a los escenarios a lo grande.

BUSCANDO LA CORONA

A fines de junio del 2021 se anunció que Allison Pastor había sido seleccionada entre las participantes de “Reinas del show”, una variante del programa de baile “El gran show” que reunía a unas de las más destacadas figuras de la televisión peruana como Jasmín Pinedo, Korina Rivadeneira, Milena Zárate, entre otras.

Al momento del anuncio Pastor celebró el ser incluída en el programa. “Gracias por la oportunidad @elgranshowperu estoy muy emocionada y prometo dar todo en la pista de baile”, escribió por su cuenta de Instagram.

Este sentimiento fue repetido por su pareja Erick Elera, quien apareció en el set de filmación durante la segunda gala para animar a su esposa y agradecer al jurado el invitarla. “Personalmente contento de que hayan invitado a Allison a este programa, de por sí es fuerte esta pista no cualquiera la pisa y ella es una mujer bastante disciplinada y creo que ha venido haciendo bien las cosas”, afirmó.

Sin embargo, para la cuarta semana del programa la situación entre la producción y Allison Pastor parecía haberse deteriorado, lo que llevó a que Erick Elera expresara su desaprobación en las redes sociales.

“Cero luces, cero escenografías, no te dejan hacer cargadas ni trucos, no quieren que te hagas peinados. Te ponen de elemento un pinche bastón y la sigues rompiendo con un novel, buen y empeñoso bailarín. Solo diviértete y sigue en lo tuyo Allison Pastor Romero. Te amo. Baila y brilla que para eso fuiste.”

El actor continuó “Y sin desmerecer a nadie, por favor. No importa que sea la mejor, igualdad para todas las participantes. Paz y amor”.

Las declaraciones de Elera causaron revuelo para el programa, con algunos interpretando de que el actor estaba acusando a la producción de favoritismo. Para esclarecer los aires, Allison Pastor apareció en el programa matutino “América Hoy” revelando, entre otras cosas, que la prohibición para cambiar de peinado se debió a que no era “una chica conocida”.

“Yo estoy súper contenta, muy agradecida que me den la oportunidad de estar en ‘Reinas del show’ porque para mí es un honor estar en esa pista y lo quiero aprovechar al máximo. Yo me acerqué al vestuario para ver el tema y me dijo la jefa de vestuario: ‘Allison, tú no puedes hacerte ningún peinado ni nada porque tú no eres conocida, a ti la gente no te va a ubicar, así que no lo hagas’”, señaló.

En otro momento, la deportista enfatizó que su intención no era pelear con nadie del programa. “Yo solo quiero hacer las cosas bien, no quiero pelear con nadie, no tengo nada contra Korina, no tengo nada con la otra chica. Y a pesar de lo que dijeron de mí. Me tildan de mentirosa, yo solo quiero decir que soy una buena persona y no voy a permitir que nadie me humille y me haga sentir mal”, agregó.

No fue el único problema que experimentó Allison durante su tiempo en “Reinas del show” y el pasado 4 de agosto la participante tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica tras presentar un fuerte dolor en la columna producto de una lesión. Durante ese difícil momento la propia Gisela Valcárcel mostró su apoyo a Pastor en las redes sociales con un escueto mensaje en el que le decía “Recupérate”.

EL SHOW DEBE CONTINUAR

“No, yo no voy a regresar”, con estas fulminantes palabras Allison Pastor salió de América Televisión después de su renuncia. La deportista también negó que su salida sea “tirar la toalla” a vísperas de la final, si no era “hacerse respetar”.

“Me voy contenta y feliz de que hice las cosas bien y eso es lo que me queda”, dijo antes de retirarse.

Desde entonces, Pastor ha guardado silencio ante la prensa, aunque ha compartido imágenes y videos en Instagram celebrando junto a su familia, así como una tierna foto donde se lo veía en excursión con su esposo y los pequeños Flavia y Lucas con la leyenda “Los míos”. Erick por su parte le escribió por la misma red social el mensaje “te amo”.

Allison no es la primera participante en renunciar a un programa conducido por la ‘Señito’. Su caso en particular recuerda al de la cantante Susan Ochoa, quien en 2019 se retiró de “El artista del año” luego de sentir que sus logros fueron disminuidos por la veterana conductora de televisión, acto por el cual recibió una carta notarial que le exigía el pago de S/.33 mil por incumplimiento de contrato.

En conversación con Trome, Armando Tafur confirmó que este destino también le ocurrirá a Pastor. “Todo contrato tiene una penalidad, pero siempre apelamos a la conciliación para que nadie se vaya con un sinsabor”, señaló. El productor agregó que este monto no sería de “miles de soles” y afirmó que las puertas del ‘reality’ “siempre van a estar abiertas”, señalando que “no tendría problemas si aparece este sábado, pero en teoría renunció”.

Más recientemente, la cantante Monique Pardo inició una pública pelea con la ‘Señito’ en búsqueda de que se le reconozcan los gastos médicos de sus problemas de salud recientes, derivados según Pardo de una caída que sufrió en una presentación de “El artista del año”.

Por el lado de “Reinas del show”, el espectáculo continuará a pesar de la renuncia de Pastor, con una participante eliminada tomando el lugar dejado por la deportista para la final este 28 de agosto.

“Le digo adiós a Allison Pastor, pero esta final estaba pensada para cinco y hay una persona que lo dejó todo en esta pista, que lamentó mucho no estar y a la que el jurado decidió no salvar, y a la que ahora públicamente le pido vuelva a la pista y ojalá me responda que sí... te pido vuelvas a esta pista y pases a la gran final, Leslie Moscoso”, afirmó Gisela Valcárcel al concluir el programa.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a la cantante Milena Warthon sobre su proyecto musical.

TE PUEDE INTERESAR