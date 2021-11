La gran final de “Reinas del show” se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre y las cuatro participantes que se disputan la corona pondrán el mayor esfuerzo en la pista de baile para conseguir la corona.

La última gala se emitirá en vivo este sábado luego de la Teletón a través de América Televisión. El Comercio accedió a declaraciones de las finalistas sobre sus expectativas para su presentación. Por su parte, Isabel Acevedo resaltó el esfuerzo que ha puesto durante todas las galas del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Es mucho sacrificio, no solamente de estar ensayando; sino también de desconectarte porque dejas a tu familia de lado, dejas tus cosas personales por enfocarte. He hecho un lindo team con mi coreógrafo, mi bailarín, hasta con la producción. Todo es muy bonito, voy a extrañar mucho esto”, dijo.

Mientras tanto, Gabriela Herrera destacó que está contenta con el resultado que ha obtenido a lo largo de estas semanas de concurso. “Ha sido intenso, pero ha sido súper lindo, sobre todo estar en esta pista de baile que es tan imponente y tan fuerte. Haber podido sacado los mejores pasos es hermoso”.

Asimismo, señaló que en la semifinal no le fue tan bien, pero eso la ha motivado a esforzarse aún más. “Eso no me desmotiva a mí, no me bajonea; al contrario, me pone más fuerte para salir con todo a esta final y demostrar por qué merezco pasar a la siguiente fase de la final”.

Por su lado, Brenda Carvalho está emocionada de llegar a la gran final de “Reinas del show” y no está segura si esta será su última vez en un reality como participante. “Se siente una emoción única. Quisiera conquistar esa corona para que el siguiente paso de Brendita Carvalho sea en el jurado. Esa es mi meta. Si lo logro, meta cumplida y aquí estaré fastidiando y mirando a todas las chicas, pero ya en el jurado”.

Carvalho recalcó que su historia de superación, desde dejar su natal Brasil para alcanzar el éxito con Axe Bahía y su decisión de quedarse en el Perú por nuevos proyectos, la inspira a seguir trabajando. Además, precisó que, de alzar la corona, sería “el gran momento de la despedida”.

Por último, Vania Bludau se muestra entusiasmada por haber llegado a la gran final del programa. “Es súper emocionante ver a todo el mundo entusiasmado por presentar su baile. Toda la gente está super emocionada”, finalizó.

